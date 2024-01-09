Спикер Курултая рассказал почему на оперативке правительства появился в ортезе

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Спикер Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачёв признался о старой травме, которая дала о себе знать во время совещания в Центре управления республикой. На совещании с участием главы республики депутат сидел с перевязанной рукой.
Толкачёв пояснил «Башинформу», что причина — не в новой травме, а старом повреждении, полученном из-за игры в теннис. «Обострилась застарелая травма. Те, кто играл в большой теннис, с ней знакомы — „вылетает“ локтевой сустав» — процитировало парламентария издание.
Для того, чтобы зафиксировать локтевой сустав на правой руке, Толкачёв вынужден носить ортез, рекомендованный врачами. До конца избавиться от последствий «травмы молодости» не удаётся.
Недавно Константин Толкачёв неоднозначно высказался о фонограмме, под которую поют артисты. По его мнению, это вопрос, требующий внимания экспертов и народных избранников.