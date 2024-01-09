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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В Уфе изменится схема движения на перекрестке улиц Заки Валиди и Цюрупы

Схема движения на перекрестке в центре Уфы изменится на следующей неделе

9 января 2024, 10:50
Фото: 1MI

В Уфе изменится схема движения на перекрестке улиц Заки Валиди и Цюрупы

Об изменениях информирует пресс-служба регионального Минтранса.

С четверга, 18 января, в Уфе изменится схема движения на пересечении улиц Заки Валиди и Цюрупа. На данном участке исчезнет нижняя «зебра» между домами №8 и №12 по улице Цюрупы, на перекрестке вводится П-образное движение для пешеходов.

Фото: Минтранс Башкортостана

Как отмечают в региональном Минтрансе, изменения по организации дорожного движения на данном участке дороги «направлены на обеспечение безопасности пешеходов, снижение аварийности, увеличение пропускной способности транспортного потока и уменьшения заторных ситуаций».

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#Общество#Город#Уфа#Дороги#Изменения в правилах дорожного движения#ПДД#Азамат Нухов#Изменение схемы движения#Минтранс
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