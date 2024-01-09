Схема движения на перекрестке в центре Уфы изменится на следующей неделе

С четверга, 18 января, в Уфе изменится схема движения на пересечении улиц Заки Валиди и Цюрупа. На данном участке исчезнет нижняя «зебра» между домами №8 и №12 по улице Цюрупы, на перекрестке вводится П-образное движение для пешеходов.