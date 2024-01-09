С рабочими буднями в Башкирию вернутся тридцатиградусные морозы

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Республику поджидает заметное похолодание. Башгидрометцентр опубликовал данные о погоде в ближайшие дни.
Сегодня по республике ожидается переменный слабый ветер, местами пройдёт лёгкий снежок. Днём столбики термометров покажут от -17 до -22°C.
Ночь с 9 на 10 января будет морозной — если на юге будет до -21°C, то в большей части Башкирии будет холоднее — от -26 до -31°C. По данным сервиса прогнозирования погоды AccuWeather, в Уфе может похолодать до -34°C. Днём воздух не прогреется выше -20°C, в южных районах градусники покажут около -15°C.
Ещё холоднее погоду предвещают в ночь на 11 января — по Башкирии ожидается мороз от -32 до -37°C, лишь местами будет чуть теплее — до -27°C.