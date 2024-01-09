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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В Башкирию вернутся тридцатиградусные морозы

С рабочими буднями в Башкирию вернутся тридцатиградусные морозы

9 января 2024, 05:39
Фото: mkset.ru

В Башкирию вернутся тридцатиградусные морозы

Прогноз погоды представлен Башкирским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Республику поджидает заметное похолодание. Башгидрометцентр опубликовал данные о погоде в ближайшие дни.

Сегодня по республике ожидается переменный слабый ветер, местами пройдёт лёгкий снежок. Днём столбики термометров покажут от -17 до -22°C.

Ночь с 9 на 10 января будет морозной — если на юге будет до -21°C, то в большей части Башкирии будет холоднее — от -26 до -31°C. По данным сервиса прогнозирования погоды AccuWeather, в Уфе может похолодать до -34°C. Днём воздух не прогреется выше -20°C, в южных районах градусники покажут около -15°C.

Ещё холоднее погоду предвещают в ночь на 11 января — по Башкирии ожидается мороз от -32 до -37°C, лишь местами будет чуть теплее — до -27°C.

#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Зима#Экстремальные морозы в Башкирии#Идэль Гумеров
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