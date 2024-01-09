С рабочими буднями в Башкирию вернутся тридцатиградусные морозы

Ночь с 9 на 10 января будет морозной — если на юге будет до -21°C, то в большей части Башкирии будет холоднее — от -26 до -31°C. По данным сервиса прогнозирования погоды AccuWeather, в Уфе может похолодать до -34°C. Днём воздух не прогреется выше -20°C, в южных районах градусники покажут около -15°C.