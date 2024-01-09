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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Жители Уфы обратили внимание на переполненный общественный транспорт

Осторожно, двери не закрываются. Уфимцы жалуются на переполненные автобусы

9 января 2024, 07:02
Фото: 1MI

Жители Уфы обратили внимание на переполненный общественный транспорт

Первый рабочий день в 2024 году обернулся проблемами для общественного транспорта.

Уфимцы жалуются на проблемы с общественным транспортом в утренний «час-пик». Некоторые маршруты плохо справляются с наплывом пассажиров.

Пассажиры автобуса, следующего по маршруту №39 из Сипайлово в центр, отправили в соцсети фотографию салона, забитого людьми. Автор фото пишет: «Это просто какой-то кошмар. Люди втаптываются друг в друга».

Драматичнее ситуация на проспекте Октября. С остановки «Городской дворец культуры» 226-й автобус большого класса выехал с открытыми дверьми, потому что в салон набилось столько людей, что закрыть двери не представляется возможным.

Редакция mkset.ru разбиралась, почему общественный транспорт в Уфе движется к коллапсу. Эксперты отмечают недостаток кадров и плохую организацию дорожного движения.

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#Общество#Город#Видео#Уфа#Транспорт#Башавтотранс#Идэль Гумеров
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