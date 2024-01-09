Осторожно, двери не закрываются. Уфимцы жалуются на переполненные автобусы

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Уфимцы жалуются на проблемы с общественным транспортом в утренний «час-пик». Некоторые маршруты плохо справляются с наплывом пассажиров.
Пассажиры автобуса, следующего по маршруту №39 из Сипайлово в центр, отправили в соцсети фотографию салона, забитого людьми. Автор фото пишет: «Это просто какой-то кошмар. Люди втаптываются друг в друга».
Драматичнее ситуация на проспекте Октября. С остановки «Городской дворец культуры» 226-й автобус большого класса выехал с открытыми дверьми, потому что в салон набилось столько людей, что закрыть двери не представляется возможным.
Редакция mkset.ru разбиралась, почему общественный транспорт в Уфе движется к коллапсу. Эксперты отмечают недостаток кадров и плохую организацию дорожного движения.