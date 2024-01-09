Нутрициолог дала советы по возвращению к повседневной жизни после праздников

Стоит вспомнить о правильных интервалах между приемами пищи. Такой подход будет полезнее, чем строгие диеты. Если вы проводили все дни на диване под одеялом, то не следует сразу начинать интенсивные тренировки. Лучше начать с утренней гимнастики и постепенно увеличивать активность.