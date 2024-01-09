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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Нутрициолог дала советы по возвращению к повседневной жизни после праздников

Нутрициолог дала советы по возвращению к повседневной жизни после праздников

9 января 2024, 09:43
Эксперт по питанию Елена Башкирова дала рекомендации о том, как вернуться к повседневной жизни после праздников без стресса для организма.

После новогодних каникул не стоит сразу бросаться обратно в привычный ритм жизни. Главное понять, какие привычки изменились в праздники, и постепенно вернуться к привычному образу жизни, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Стоит вспомнить о правильных интервалах между приемами пищи. Такой подход будет полезнее, чем строгие диеты. Если вы проводили все дни на диване под одеялом, то не следует сразу начинать интенсивные тренировки. Лучше начать с утренней гимнастики и постепенно увеличивать активность.

То же самое относится и к тем, кто просыпался поздно. Нужно учитывать, что восстановление циркадных биоритмов не происходит мгновенно.

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