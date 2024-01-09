Нутрициолог дала советы по возвращению к повседневной жизни после праздников

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
После новогодних каникул не стоит сразу бросаться обратно в привычный ритм жизни. Главное понять, какие привычки изменились в праздники, и постепенно вернуться к привычному образу жизни, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Стоит вспомнить о правильных интервалах между приемами пищи. Такой подход будет полезнее, чем строгие диеты. Если вы проводили все дни на диване под одеялом, то не следует сразу начинать интенсивные тренировки. Лучше начать с утренней гимнастики и постепенно увеличивать активность.
То же самое относится и к тем, кто просыпался поздно. Нужно учитывать, что восстановление циркадных биоритмов не происходит мгновенно.