Мэр Уфы Ратмир Мавлиев пообещал новые станции городской электрички

Городская администрация планирует увеличить количество станций городской электрички на пути из Шакши и Дёмы. Также будут созданы транспортно-пересадочные узлы между разными видами общественного транспорта. Об этом Ратмир Мавлиев рассказал в своём телеграм-канале.