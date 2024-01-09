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Updated Сегодня, 03:49

Ратмир Мавлиев заявил, что на строительство Южного обхода Уфы уйдёт много лет

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев пообещал новые станции городской электрички

9 января 2024, 03:47
Фото: mkset.ru

Ратмир Мавлиев заявил, что на строительство Южного обхода Уфы уйдёт много лет

Объёмы и источники финансирования не называются.

Городская администрация планирует увеличить количество станций городской электрички на пути из Шакши и Дёмы. Также будут созданы транспортно-пересадочные узлы между разными видами общественного транспорта. Об этом Ратмир Мавлиев рассказал в своём телеграм-канале.

По словам чиновника, в 2024 году «начнутся работы» в направлении строительства транспортно-пересадочных узлов, которые требуют перехватывающих парковок. Также дополнительная станция должна появиться в микрорайоне «Яркий» в Дёме.

Проект железнодорожного Южного обхода Уфы потребует многих лет реализации и большого объёма работ, считает глава городской администрации. Железная дорога должна «охватить» город с юга и юго-востока, соединив кольцевым движением Иглинский и Уфимский районы. На проект Мавлиев закладывает более 5 лет.

О появлении транспортно-пересадочного узла в Дёме заявлял глава Дёмской районной администрации Антон Тарасов. За реализацию проекта готовя взяться фирма, отвечавшая за перевозку хоккеистов во время Матча звёзд КХЛ.

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Осенью наша корреспондентка посетила несколько станций городской электрички. Она поделилась впечатлениями после того, как местные власти обещали привести станции в порядок.

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#Общество#Город#Уфа#Дороги#Транспорт#Идэль Гумеров
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