Мэр Уфы Ратмир Мавлиев пообещал новые станции городской электрички

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
Городская администрация планирует увеличить количество станций городской электрички на пути из Шакши и Дёмы. Также будут созданы транспортно-пересадочные узлы между разными видами общественного транспорта. Об этом Ратмир Мавлиев рассказал в своём телеграм-канале.
По словам чиновника, в 2024 году «начнутся работы» в направлении строительства транспортно-пересадочных узлов, которые требуют перехватывающих парковок. Также дополнительная станция должна появиться в микрорайоне «Яркий» в Дёме.
Проект железнодорожного Южного обхода Уфы потребует многих лет реализации и большого объёма работ, считает глава городской администрации. Железная дорога должна «охватить» город с юга и юго-востока, соединив кольцевым движением Иглинский и Уфимский районы. На проект Мавлиев закладывает более 5 лет.
О появлении транспортно-пересадочного узла в Дёме заявлял глава Дёмской районной администрации Антон Тарасов. За реализацию проекта готовя взяться фирма, отвечавшая за перевозку хоккеистов во время Матча звёзд КХЛ.
Осенью наша корреспондентка посетила несколько станций городской электрички. Она поделилась впечатлениями после того, как местные власти обещали привести станции в порядок.