Гостями выставки «Россия» с 3 по 8 января стали около миллиона человек

Выставка «Россия» снова заработала 3 января после технических дней, в ходе которых обновлялись экспозиции, а сама площадка готовилась к приему гостей с детьми. Для маленьких посетителей подготовлена обширная новогодняя программа. Например, в павильоне № 2 «СБЕР» можно было присоединиться к мастер-классу по созданию новогоднего мультфильма — ребята создавали персонажей, прорабатывали их диалоги, а затем создавали анимацию.