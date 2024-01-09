Гостями выставки «Россия» с 3 по 8 января стали около миллиона человек

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Как отметила гендиректор АНО «Выставка достижений „Россия“» Наталья Виртуозова, мероприятие посвящено людям, их успехам, нашей стране, передает gazeta.ru.
«Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувства гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям», — сказала она.
Наталья Виртуозова также отметила, что дальше гостей выставки ожидает еще больше интересных событий.
Выставка «Россия» снова заработала 3 января после технических дней, в ходе которых обновлялись экспозиции, а сама площадка готовилась к приему гостей с детьми. Для маленьких посетителей подготовлена обширная новогодняя программа. Например, в павильоне № 2 «СБЕР» можно было присоединиться к мастер-классу по созданию новогоднего мультфильма — ребята создавали персонажей, прорабатывали их диалоги, а затем создавали анимацию.
Ярким событием программы является фестиваль «Русская зима», который проходит в лучших национальных традициях и образах сказок, подчеркивающих единение народов России. Помимо игр и мастер-классов, на территории конного клуба ВДНХ проходят выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу.
Также для взрослых и детей в эти дни проходят парады Дедов Морозов из разных уголков страны.
5 января выставку посетил четырехмиллионный гость — Дарья Молодцова из Тулы. От АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» и Минсельхоза России она получила сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю: Дарья вместе с друзьями посетит Краснодар, Анапу, Сочи и Красную Поляну.