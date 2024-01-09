«Я замучился»: Хабиров пригрозил уволить нескольких главврачей и замглавы минздрава

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 09:14
Радий Хабиров пообещал жёстко отреагировать, если сроки ввода в эксплуатацию новых больниц будут нарушены. Об этом стало известно из оперативного совещания в Центре управления республикой.
Глава региона высказался о строительстве и пуско-наладочных работах в Баймакском, Дуванском и Мечетлинском районах. Там должен завершиться капитальный ремонт поликлиник. Обращаясь к исполняющему обязанности министра здравоохранения Роберту Иштукову, глава региона заявил:
— Эту дату [начала работы учреждений здравоохранения — прим. ред.] поставлю на контроль. Если к этой дате [работа — прим. ред.] не будет исполнена, главный врач будет уволен. Вместе с вами. — Р. Хабиров
Роберт Иштуков заявил, что Баймакская ЦРБ полностью начнёт работу 1 апреля, Большеустьинская ЦРБ (Мечетлинский район) — 2 февраля, Месягутовская ЦРБ (Дуванский район) — 1 марта.
Глава региона считает, что главврачи должны понимать, что «эти даты имеют очень важное значение, как и для людей». Открытие медучреждений Хабиров поставил на контроль глав районных администраций.