Радий Хабиров упрекнул Ратмира Мавлиева за проблемы с общественным транспортом в Уфе

Уфимкам Хабиров ответил, что власти закупают автобусы, что подтвердили в министерстве транспорта. Там рассказали, что в рамках казначейских кредитов республика закупает 250 автобусов, 91 из которых получены. Речь идёт об автобусах малого и среднего класса. Однако глава региона негативно выразился из-за того, что имеющиеся автобуса якобы простаивают.