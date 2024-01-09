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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 10:20

Радий Хабиров потребовал от мэра Уфы Ратмира Мавлиева более активной работы

Радий Хабиров упрекнул Ратмира Мавлиева за проблемы с общественным транспортом в Уфе

9 января 2024, 08:24

Радий Хабиров потребовал от мэра Уфы Ратмира Мавлиева более активной работы

Чиновники пытаются разделить ответственность за состояние общественного транспорта.

Глава Башкирии оказался недоволен участием главы уфимской администрации в вопросе общественного транспорта. На оперативном совещании в Центре управления республикой Радий Хабиров заявил, что городской общественный транспорт — сфера деятельности Ратмира Мавлиева.

Господин Хабиров рассказал о том, что в Бирске, где он находился с рабочим визитом, к нему подошли две уфимские женщины, недовольные работой общественного транспорта. Их вопросы чиновник переадресовал мэру Уфы:

— Когда наладите более эффективное автобусное сообщение в Затон? с Инорса? с ДОКа?

Уфимкам Хабиров ответил, что власти закупают автобусы, что подтвердили в министерстве транспорта. Там рассказали, что в рамках казначейских кредитов республика закупает 250 автобусов, 91 из которых получены. Речь идёт об автобусах малого и среднего класса. Однако глава региона негативно выразился из-за того, что имеющиеся автобуса якобы простаивают.

— Ратмир Рафилович, и вам тоже надо активно подключаться. Потому что, где бы я ни был, задают вопросы. Людей ведь сейчас что волнует? — Для человека главное, чтобы автобус не надо было долго ждать. Человеку порой всё равно — старые автобусы или новые.
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По мнению главы региона, автобусы должны ходить с правильным интервалом. Для того, чтобы наладить работу, Хабиров предложил Мавлиеву создать своё предприятие, которое будет заниматься в числе прочих закупкой автобусов.

Сегодня утром жители Уфы рассказывали о том, как на одном из популярном автобусов не закрывались двери из-за переполненности пассажирами.

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#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Радий Хабиров#Идэль Гумеров#Ратмир Мавлиев#ЦУР Башкирии
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