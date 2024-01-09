Радий Хабиров упрекнул Ратмира Мавлиева за проблемы с общественным транспортом в Уфе

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Глава Башкирии оказался недоволен участием главы уфимской администрации в вопросе общественного транспорта. На оперативном совещании в Центре управления республикой Радий Хабиров заявил, что городской общественный транспорт — сфера деятельности Ратмира Мавлиева.
Господин Хабиров рассказал о том, что в Бирске, где он находился с рабочим визитом, к нему подошли две уфимские женщины, недовольные работой общественного транспорта. Их вопросы чиновник переадресовал мэру Уфы:
— Когда наладите более эффективное автобусное сообщение в Затон? с Инорса? с ДОКа?
Уфимкам Хабиров ответил, что власти закупают автобусы, что подтвердили в министерстве транспорта. Там рассказали, что в рамках казначейских кредитов республика закупает 250 автобусов, 91 из которых получены. Речь идёт об автобусах малого и среднего класса. Однако глава региона негативно выразился из-за того, что имеющиеся автобуса якобы простаивают.
— Ратмир Рафилович, и вам тоже надо активно подключаться. Потому что, где бы я ни был, задают вопросы. Людей ведь сейчас что волнует? — Для человека главное, чтобы автобус не надо было долго ждать. Человеку порой всё равно — старые автобусы или новые.
Стоит отметить, что Хабиров был самым активным противником «ПАЗиков» на уфимских дорогах.
По мнению главы региона, автобусы должны ходить с правильным интервалом. Для того, чтобы наладить работу, Хабиров предложил Мавлиеву создать своё предприятие, которое будет заниматься в числе прочих закупкой автобусов.
Сегодня утром жители Уфы рассказывали о том, как на одном из популярном автобусов не закрывались двери из-за переполненности пассажирами.