Экстремальное похолодание, пожар в школе и переполненные автобусы в Уфе

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Updated Сегодня, 17:09
Уфимцы жалуются на проблемы с общественным транспортом в утренний «час-пик». Некоторые маршруты плохо справляются с наплывом пассажиров. Пассажиры автобуса, следующего по маршруту №39 из Сипайлово в центр, отправили в соцсети фотографию салона, забитого людьми. Автор фото пишет: «Это просто какой-то кошмар. Люди втаптываются друг в друга».
Примечательно, что позднее за проблемы с общественным транспортом глава республики Радий Хабиров упрекнул мэра Ратмира Мавлиева. На оперативном совещании в Центре управления республикой Радий Хабиров заявил, что городской общественный транспорт — сфера деятельности Мавлиева. Для того, чтобы наладить работу, Хабиров предложил Мавлиеву создать своё предприятие, которое будет заниматься в числе прочих закупкой автобусов.
Радий Хабиров пообещал жёстко отреагировать, если сроки ввода в эксплуатацию новых больниц будут нарушены. Глава региона высказался о строительстве и пуско-наладочных работах в Баймакском, Дуванском и Мечетлинском районах. Там должен завершиться капитальный ремонт поликлиник. В заключение Хабиров подчеркнул, что сроки строительства и введения в эксплуатацию новых больниц должны находиться на контроле у глав муниципалитетов.
В Уфе загорелось здание школы №45. По информации МЧС, огонь возник в кабинете лаборанта на третьем этаже школы. Там загорелся осветительный плафон. Площадь пожара составила 0,5 кв.метров. Отмечается, что горение было ликвидировано в кратчайшие сроки. Пострадавших в результате пожара нет. Предварительно, из здания эвакуировано около 540 человек.
Громкий инцидент произошел сегодня также в гимназии №39, где, по информации соцсетей, ученики из-за холода вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде. Данную ситуацию прокомментировали в мэрии Уфы. Также в гимназию с проверкой прибыли представители администрации Ленинского района. О том, что выявили специалисты по итогам проверки, Mkset рассказывал здесь.
Похолодание до -34˚С придет в Башкирию на этой неделе. Так, по данным Башгидрометцентра, в ночь на 11 января в республике ожидается мороз от -32 до -37°C, лишь местами будет чуть теплее — до -27°C. В связи с этим родителям напомнили, при каких показателях температуры ученики имеют право остаться дома.