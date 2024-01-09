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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Жительница Уфы обратилась к Радию Хабирову с просьбой улучшить жилищные условия

Дети живут в квартире, покрытой плесенью. Жительница Уфы обратилась к Радию Хабирову

9 января 2024, 06:34
Фото: 1MI

Жительница Уфы обратилась к Радию Хабирову с просьбой улучшить жилищные условия

Собственники уже жаловались на плохие условия в новом жилом комплексе.

Жительница микрорайона «Яркий» пожаловалась на качество жилья. В квартирах лопаются трубы, что приводит к подтоплению.

Пользовательница Айсылу А. написала комментарий к записи Радия Хабирова о том, что её дети вынуждены спать на разобранных полах на матрасе. По её словам, семья купила квартиру в микрорайоне «Яркий» в ипотеку, для чего пришлось использовать материнский капитал. Молодая пара заботится о двух детях дошкольного возраста.

— Сделали ремонт, думали будем жить счастливо.

Но с заселением пришли проблемы. Месяц назад в квартиру постучался сосед снизу, сказавший, что молодая семья топит его квартиру. Чтобы устранить аварию, пришлось перекрыть отопление. За окнами тем временем было -32°C.

— Мы на 3 дня остались без отопления с двумя детьми 4 и 2 года.

Спустя два дня ремонтная бригада проделала отверстие в полу дальней комнаты, однако выяснилось, что вода лишь поступает туда, а источник находится в другом месте. Только благодаря тепловизору удалось узнать, что протечка произошла из-за лопнувшей трубы под полом гостиной.

После нового года ситуация повторилась — произошла ещё одна протечка. Вода, поступавшая из-под полов, залила детскую комнату. Влажность привела к тому, что обои отошли от стен. После этого обнаружилось, что после предыдущего потопа по стенам и полам начала расти плесень. Причиной аварии снова стала лопнувшая труба.

Однако на этом страдания не закончились — 7 января снова случился потом. Генподрядчик жилого комплекса — группа компаний «Третий трест» — занимается устранением последствий, меняя трубы на такие же по качеству. Однако причины аварий, по мнению Айсылу А., остаются.

— Сейчас мои дети живут в сырой, покрытой плесенью, неотапливаемой квартире. Искупать их у меня нет возможности, потому что очень холодно в помещении.

Больше всего женщина боится скорых морозов, ведь синоптики предвещают резкое похолодание в ближайшие дни.

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Дом строила подрядная организация ООО Специализированный Застройщик «Агростройинвест», которая управляется ООО «Управляющая компания „Яркий“. Фирма принадлежит ООО „Третий трест-Инвест“, которой владеют братья Владимир и Алексей Борманы. Братья Борманы владеют большим количеством строительных, подрядных и управляющих организаций, ответственных за жилые комплексы в Уфе. В позапрошлом году совокупная прибыль компаний составила 1,4 млрд рублей.

Редакция mkset.ru отправила официальный запрос руководству «Третьего треста» о жилищных условиях в ЖК «Экогород „Яркий“.

Жители микрорайона «Яркий» не в первый раз жалуются на плохие жилищные условия. В декабре граждане просили помощи из-за «ледяных полов».

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