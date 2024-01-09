Дети живут в квартире, покрытой плесенью. Жительница Уфы обратилась к Радию Хабирову

Пользовательница Айсылу А. написала комментарий к записи Радия Хабирова о том, что её дети вынуждены спать на разобранных полах на матрасе. По её словам, семья купила квартиру в микрорайоне «Яркий» в ипотеку, для чего пришлось использовать материнский капитал. Молодая пара заботится о двух детях дошкольного возраста.