Застрявшему в сугробах автобусу в Башкирии потребовалась помощь спасателей

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В Башкирии пассажирский автобус застрял в снежных сугробах. Так, в ходе патрулирования территории села Абзаково пожарные Госкомитета РБ по ЧС обнаружили в снежном заносе застрявший пассажирский автобус, приехавший за детьми в детский загородный комплекс.
Отмечается, что водитель попытался самостоятельно вытащить автобус из «снежного плена», но безуспешно. Пожарные помогли водителю достать автобус из снега и направились дальше на профилактику пожаров.
Напомним, ранее в Уфе машина скорой помощи также не смогла продолжить движение, застряв в снегу во дворе жилого дома по улице Российской. Примечательно, что это уже не первый раз, когда скорая застревала в уфимском снегу. В частности, весной 2023 года скорая застряла на ул. Зенцова, а несколько лет назад аналогичная ситуация произошла на той же улице Российской.
В новогодние каникулы по Башкирии прошли обильные снегопады, в результате чего движение оказалось затруднено, как на городских улицах, так и на автодорогах. Как стало известно позднее, в Уфе на уборку снега было выведено лишь 40% от общего количества техники.