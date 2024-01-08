Застрявшему в сугробах автобусу в Башкирии потребовалась помощь спасателей

Напомним, ранее в Уфе машина скорой помощи также не смогла продолжить движение, застряв в снегу во дворе жилого дома по улице Российской. Примечательно, что это уже не первый раз, когда скорая застревала в уфимском снегу. В частности, весной 2023 года скорая застряла на ул. Зенцова, а несколько лет назад аналогичная ситуация произошла на той же улице Российской.