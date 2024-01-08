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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Башкирии пожарные вызволили застрявший автобус из «снежного плена»

Застрявшему в сугробах автобусу в Башкирии потребовалась помощь спасателей

8 января 2024, 12:53
Фото: Госкомитет по ЧС.

В Башкирии пожарные вызволили застрявший автобус из «снежного плена»

Об этом сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС.

В Башкирии пассажирский автобус застрял в снежных сугробах. Так, в ходе патрулирования территории села Абзаково пожарные Госкомитета РБ по ЧС обнаружили в снежном заносе застрявший пассажирский автобус, приехавший за детьми в детский загородный комплекс.

Отмечается, что водитель попытался самостоятельно вытащить автобус из «снежного плена», но безуспешно. Пожарные помогли водителю достать автобус из снега и направились дальше на профилактику пожаров.

Напомним, ранее в Уфе машина скорой помощи также не смогла продолжить движение, застряв в снегу во дворе жилого дома по улице Российской. Примечательно, что это уже не первый раз, когда скорая застревала в уфимском снегу. В частности, весной 2023 года скорая застряла на ул. Зенцова, а несколько лет назад аналогичная ситуация произошла на той же улице Российской.

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В новогодние каникулы по Башкирии прошли обильные снегопады, в результате чего движение оказалось затруднено, как на городских улицах, так и на автодорогах. Как стало известно позднее, в Уфе на уборку снега было выведено лишь 40% от общего количества техники.

#Общество#Дороги#Автомобиль#Новости Башкирии#Новости Уфы#Автобусы#Азамат Нухов#Госкомитет по ЧС
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