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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В банном комплексе «Райский берег» в Уфе загорелась кровля

В Уфе загорелся крупный банный комплекс

8 января 2024, 05:13
Фото: МЧС по РБ.

В банном комплексе «Райский берег» в Уфе загорелась кровля

Подробности сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В ночь на восьмое января на территории банного комплекса «Райский берег» начался пожар. На одном из зданий размерами 15×40 метров загорелась кровля.

Видео: Пресс-служба МЧС по РБ.

Силы и средства МЧС России работают по повышенному рангу пожара, к тушению огня были привлечены 39 человек и 10 единиц техники. Огонь локализован на площади 200 кв.метров. Отмечается, что пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Открытое горение ликвидировано в 02:41 по местному времени, — сообщили в пресс-службе МЧС.

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