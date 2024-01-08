В Уфе загорелся крупный банный комплекс

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В ночь на восьмое января на территории банного комплекса «Райский берег» начался пожар. На одном из зданий размерами 15×40 метров загорелась кровля.
Силы и средства МЧС России работают по повышенному рангу пожара, к тушению огня были привлечены 39 человек и 10 единиц техники. Огонь локализован на площади 200 кв.метров. Отмечается, что пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 10 человек.
Открытое горение ликвидировано в 02:41 по местному времени, — сообщили в пресс-службе МЧС.