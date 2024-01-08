В Башкирии столкнулись две легковушки: один человек погиб, двое госпитализированы

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Дорожно-транспортное происшествие произошло ранее сегодня на участке автодороги Уфа-Кляшево-Чишмы. По предварительным данным, 35-летняя женщина управляя «Лада Калина» допустила столкновение с «Рено Логан».
В результате столкновения пассажирка отечественной легковушки скончалась до приезда медиков скорой помощи. Двоим пассажирам, в числе которых несовершеннолетний ребенок, потребовалась госпитализация. Водителю иномарки также потребовалась медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, — заявили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.