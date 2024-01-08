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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Пожилая женщина погибла в ДТП в Башкирии, еще двое человек госпитализированы

В Башкирии столкнулись две легковушки: один человек погиб, двое госпитализированы

8 января 2024, 07:32
Фото: Госавтоинспекция РБ.

Пожилая женщина погибла в ДТП в Башкирии, еще двое человек госпитализированы

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ранее сегодня на участке автодороги Уфа-Кляшево-Чишмы. По предварительным данным, 35-летняя женщина управляя «Лада Калина» допустила столкновение с «Рено Логан».

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В результате столкновения пассажирка отечественной легковушки скончалась до приезда медиков скорой помощи. Двоим пассажирам, в числе которых несовершеннолетний ребенок, потребовалась госпитализация. Водителю иномарки также потребовалась медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, — заявили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

#Общество#Происшествия#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#Смертельное ДТП#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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