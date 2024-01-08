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Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

В Башкирии за год снизились цены на несколько видов продуктов

В Башкирии подешевели картофель, гречка и мука

8 января 2024, 05:31
Фото: 1MI

В Башкирии за год снизились цены на несколько видов продуктов

Данные статистики публикует Росстат.

Наиболее существенно по итогам минувшего года в Башкирии подешевела гречневая крупа — 23,9%, или 17,5 рубля. Средняя стоимость килограмма гречки в республике составила порядка 55,6 рубля.

Также в республике понизились цены на картофель. За год его стоимость снизилась на 20% или 5,78 рубля. Килограмм корнеплода обойдётся жителя республики в среднем 23,06 рубля.

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Стоимость пшеничной муки за год снизилась на 11,4%, достигнув уровня в 39,83 рубля за кг.

Среди других подешевевших продуктов репчатый лук (на 10,5%, до 26,54 рубля), цельное стерилизованное молоко (на 6%, до 76,59 рубля), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,9%, до 76,59 рубля).

#Общество#Статистика#Продукты#Цены#Цены на продовольствие#Продукты питания#Азамат Нухов#Росстат
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