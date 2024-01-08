В Башкирии подешевели картофель, гречка и мука

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Наиболее существенно по итогам минувшего года в Башкирии подешевела гречневая крупа — 23,9%, или 17,5 рубля. Средняя стоимость килограмма гречки в республике составила порядка 55,6 рубля.
Также в республике понизились цены на картофель. За год его стоимость снизилась на 20% или 5,78 рубля. Килограмм корнеплода обойдётся жителя республики в среднем 23,06 рубля.
Стоимость пшеничной муки за год снизилась на 11,4%, достигнув уровня в 39,83 рубля за кг.
Среди других подешевевших продуктов репчатый лук (на 10,5%, до 26,54 рубля), цельное стерилизованное молоко (на 6%, до 76,59 рубля), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,9%, до 76,59 рубля).