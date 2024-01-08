Депутаты Башкирии могут запретить концерты с фонограммой

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Как сообщает пресс-служба регионального Госсобрания, рассмотрение данной темы инициировано самими артистами. Отмечается, что вопрос о правомерности использования фонограммы во время выступлений поднимался также на прошедшем в декабре заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства.
По мнению председателя Курултая Константина Толкачева, данная тема сложнее, чем кажется на первый взгляд. Он подчеркивает, что использование фонограммы во время концертов может вводить слушателей в заблуждение, добавляя, что по данному вопросу необходимо проконсультироваться с экспертами в данной области.
«С одной стороны, все очевидно: концерт под фонограмму является суррогатным продуктом, а зритель, заплативший за билет, вводится в заблуждение имитацией живого выступления. Предлагается либо запретить фонограмму, либо указывать факт ее использования на афишах. С другой стороны, если мы говорим о правовом регулировании этого вопроса, нужно в первую очередь разобраться, что именно является фонограммой, а здесь все не так просто. Считать ли фонограммой „минусовку“, когда аккомпанемент записан без голоса вокалиста, или фрагменты композиции с серьезной студийной обработкой голоса, со специальными эффектами? Звук на современных концертах — сложная система, поэтому и с понятием фонограммы нужно разбираться с привлечением экспертов в этой области. Но вопрос, безусловно, поднят правильно», — сказал Толкачев.