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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В Курултае Башкирии изучат правовые аспекты выступлений артистов под фонограмму

Депутаты Башкирии могут запретить концерты с фонограммой

8 января 2024, 12:16
Фото: 1MI

В Курултае Башкирии изучат правовые аспекты выступлений артистов под фонограмму

Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания-Крултая РБ.

Как сообщает пресс-служба регионального Госсобрания, рассмотрение данной темы инициировано самими артистами. Отмечается, что вопрос о правомерности использования фонограммы во время выступлений поднимался также на прошедшем в декабре заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства.

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По мнению председателя Курултая Константина Толкачева, данная тема сложнее, чем кажется на первый взгляд. Он подчеркивает, что использование фонограммы во время концертов может вводить слушателей в заблуждение, добавляя, что по данному вопросу необходимо проконсультироваться с экспертами в данной области.

«С одной стороны, все очевидно: концерт под фонограмму является суррогатным продуктом, а зритель, заплативший за билет, вводится в заблуждение имитацией живого выступления. Предлагается либо запретить фонограмму, либо указывать факт ее использования на афишах. С другой стороны, если мы говорим о правовом регулировании этого вопроса, нужно в первую очередь разобраться, что именно является фонограммой, а здесь все не так просто. Считать ли фонограммой „минусовку“, когда аккомпанемент записан без голоса вокалиста, или фрагменты композиции с серьезной студийной обработкой голоса, со специальными эффектами? Звук на современных концертах — сложная система, поэтому и с понятием фонограммы нужно разбираться с привлечением экспертов в этой области. Но вопрос, безусловно, поднят правильно», — сказал Толкачев.
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