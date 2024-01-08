Депутаты Башкирии могут запретить концерты с фонограммой

По мнению председателя Курултая Константина Толкачева, данная тема сложнее, чем кажется на первый взгляд. Он подчеркивает, что использование фонограммы во время концертов может вводить слушателей в заблуждение, добавляя, что по данному вопросу необходимо проконсультироваться с экспертами в данной области.