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Posted Вчера, 17:56

Published Вчера, 17:56

Modified Вчера, 17:58

Updated Вчера, 17:58

Земля для застройщика «Дома смерти», провалившийся лифт и снежный коллапс в Уфе

Земля для застройщика «Дома смерти», провалившийся лифт и снежный коллапс в Уфе

7 января 2024, 17:56
Главные события первой недели 2024 года — в дайджесте Mkset.ru.

1 января

В новогоднюю ночь в экстренные службы по номеру 112 поступило более 9 тыс обращений. Чаще всего граждане просили помочь работников скорой, полицию и газовиков. Большая часть звонков поступили за несколько часов до Нового года.

2 января

Строительная компания «Арт-Сити», отвечающая за достройку дома на перекрёстке улиц Кирова и Пархоменко, без торгов получила несколько земельных участков. Земля в Сипайлово и Зелёной роще пойдёт на строительство высоток и многоэтажек. Распоряжение подписал Радий Хабиров.

3 января

Жители дома ул. Революционная, 68 надолго запомнят эти новогодние праздники, потому что можно сказать, что они родились в рубашке. Лифт с пассажирами провалился в шахту на скорости свободного падения с высоты 6 этажа. Как ни странно, никто не пострадал.

4-5 января

В некоторых районах Уфы задействовано не более 40% снегоуборочной техники — так считает прокурор столицы Сергей Воронов. Качественная уборка улиц и дворов не производится, безопасность граждан остаётся под вопросом. Из-за этого надзорное ведомство начало проверки органов власти, организаций и учреждений жилищно-коммунальной сферы. Заваленными дорогами и дворами недовольны и жители разных районов. На улице Российской застряла карета скорой помощи.

«Реальность наших дней»: что жители Башкирии думают об уборке снега
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6 января

Башкирские парламентарии решили развеять скучные новогодние каникулы и придумали, за кого взяться. Спикер Курултая Толкачёв предложил запретить артистам использовать фонограмму либо указывать в афише, что песни будут петься под неё. С чем борется эта инициатива и как способна улучшить жизнь в Башкирии неизвестно, но Толкачёв уверен — для решения проблемы нужно мнение экспертов.

7 января

В ночь с 6 на 7 января в Бирске грузовик провалился в реку на ледовой переправе. Десятитонная машина выехала на переправу, на въезде к которой стоит знак об ограничении массы в 3 тонны, но не смогла добраться до противоположного берега. Водителя фуры сначала не могли найти, утром водолазы достали его тело из утонувшей кабины.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#ЖКХ#Новости Башкирии#Новый год#Идэль Гумеров
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