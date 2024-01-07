Земля для застройщика «Дома смерти», провалившийся лифт и снежный коллапс в Уфе

Posted Вчера, 17:56
Published Вчера, 17:56
Modified Вчера, 17:58
Updated Вчера, 17:58
В новогоднюю ночь в экстренные службы по номеру 112 поступило более 9 тыс обращений. Чаще всего граждане просили помочь работников скорой, полицию и газовиков. Большая часть звонков поступили за несколько часов до Нового года.
Строительная компания «Арт-Сити», отвечающая за достройку дома на перекрёстке улиц Кирова и Пархоменко, без торгов получила несколько земельных участков. Земля в Сипайлово и Зелёной роще пойдёт на строительство высоток и многоэтажек. Распоряжение подписал Радий Хабиров.
Жители дома ул. Революционная, 68 надолго запомнят эти новогодние праздники, потому что можно сказать, что они родились в рубашке. Лифт с пассажирами провалился в шахту на скорости свободного падения с высоты 6 этажа. Как ни странно, никто не пострадал.
В некоторых районах Уфы задействовано не более 40% снегоуборочной техники — так считает прокурор столицы Сергей Воронов. Качественная уборка улиц и дворов не производится, безопасность граждан остаётся под вопросом. Из-за этого надзорное ведомство начало проверки органов власти, организаций и учреждений жилищно-коммунальной сферы. Заваленными дорогами и дворами недовольны и жители разных районов. На улице Российской застряла карета скорой помощи.
Башкирские парламентарии решили развеять скучные новогодние каникулы и придумали, за кого взяться. Спикер Курултая Толкачёв предложил запретить артистам использовать фонограмму либо указывать в афише, что песни будут петься под неё. С чем борется эта инициатива и как способна улучшить жизнь в Башкирии неизвестно, но Толкачёв уверен — для решения проблемы нужно мнение экспертов.
В ночь с 6 на 7 января в Бирске грузовик провалился в реку на ледовой переправе. Десятитонная машина выехала на переправу, на въезде к которой стоит знак об ограничении массы в 3 тонны, но не смогла добраться до противоположного берега. Водителя фуры сначала не могли найти, утром водолазы достали его тело из утонувшей кабины.