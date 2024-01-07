Земля для застройщика «Дома смерти», провалившийся лифт и снежный коллапс в Уфе

В ночь с 6 на 7 января в Бирске грузовик провалился в реку на ледовой переправе. Десятитонная машина выехала на переправу, на въезде к которой стоит знак об ограничении массы в 3 тонны, но не смогла добраться до противоположного берега. Водителя фуры сначала не могли найти, утром водолазы достали его тело из утонувшей кабины.