Залечь на дно в Бирске: в Башкирии фура ушла под лёд

Грузовой автомобиль передвигался по ледовой переправе, которая открылась по реке Белой вместо понтонного моста 18 декабря. Грузоподъёмность переправы заявлялась в 3 тонны. Но на одном из участков произошло обрушение ледового покрытия под массой фуры. Та полностью ушла под лёд. Информации о водителе и пассажирах грузовика нет.