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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Башкирии грузовик провалился под лёд на официальной переправе

Залечь на дно в Бирске: в Башкирии фура ушла под лёд

7 января 2024, 04:18
Фото: Администрация Бирского района

В Башкирии грузовик провалился под лёд на официальной переправе

Тело водителя обнаружили водолазы.

На выезде из города Бирск фура провалилась в реку Белая. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС и администрации Бирского района.

Грузовой автомобиль передвигался по ледовой переправе, которая открылась по реке Белой вместо понтонного моста 18 декабря. Грузоподъёмность переправы заявлялась в 3 тонны. Но на одном из участков произошло обрушение ледового покрытия под массой фуры. Та полностью ушла под лёд. Информации о водителе и пассажирах грузовика нет.

Видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

На месте работают экстренные службы — 15 человек и 5 единиц спецтехники.

Утром, в 10:28 водолазы МЧС России извлекли тело дальнобойщика из кабины потонувшей фуры. Водитель погиб. Причины произошедшего неизвестны.

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#Происшествия#Видео#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#МЧС#Бирск#Идэль Гумеров
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