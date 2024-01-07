Залечь на дно в Бирске: в Башкирии фура ушла под лёд

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
На выезде из города Бирск фура провалилась в реку Белая. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС и администрации Бирского района.
Грузовой автомобиль передвигался по ледовой переправе, которая открылась по реке Белой вместо понтонного моста 18 декабря. Грузоподъёмность переправы заявлялась в 3 тонны. Но на одном из участков произошло обрушение ледового покрытия под массой фуры. Та полностью ушла под лёд. Информации о водителе и пассажирах грузовика нет.
На месте работают экстренные службы — 15 человек и 5 единиц спецтехники.
Утром, в 10:28 водолазы МЧС России извлекли тело дальнобойщика из кабины потонувшей фуры. Водитель погиб. Причины произошедшего неизвестны.