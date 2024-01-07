Стерлитамак вновь охватило вредными газами

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в нескольких точках городов Салават и Стерлитамак. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления надзорного органа.
Вчера горячая линия Роспотребнадзора приняла множество обращений жителей юга Башкирии из-за неприятного запаха. Республиканское управление отреагировало тем, что его сотрудники взяли пробы атмсоферного воздуха на границе санитарно-защитных зон крупных заводов, таких как АО «Башкирская содовая компания» (БСК) и ООО «Газпрос нефтехим Салават».
Ранее замминистра экологии и природопользования Башкирии Антон Гладышев заявил, что «что за 5, 6 января на автоматизированных станциях контроля превышения допустимых концентраций не зафиксировано».
Предварительный анализ проб воздуха, взятых Роспотребнадзором, показал, что на границе санитарно-защитной зоны АО «БСК» превышена концентрация бутилацетата и оксида углерода. Из-за этого орган отправил в прокуратуру документы о согласовании внеплановой проверки в адрес предприятия.
Ранее мы сообщали о том, что минэкологии признало, что 22 декабря содержание вредных газов (например, хлороформа) в воздухе Стерлитамака было выше предельно-допустимой концентрации.