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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

На юге Башкирии снова зафиксировано превышение вредных веществ

Стерлитамак вновь охватило вредными газами

7 января 2024, 13:08
Фото: Midjourney

На юге Башкирии снова зафиксировано превышение вредных веществ

На крупное предприятие может прийти внеочередная проверка.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в нескольких точках городов Салават и Стерлитамак. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления надзорного органа.

Вчера горячая линия Роспотребнадзора приняла множество обращений жителей юга Башкирии из-за неприятного запаха. Республиканское управление отреагировало тем, что его сотрудники взяли пробы атмсоферного воздуха на границе санитарно-защитных зон крупных заводов, таких как АО «Башкирская содовая компания» (БСК) и ООО «Газпрос нефтехим Салават».

Ранее замминистра экологии и природопользования Башкирии Антон Гладышев заявил, что «что за 5, 6 января на автоматизированных станциях контроля превышения допустимых концентраций не зафиксировано».

Фото: vk.com

Предварительный анализ проб воздуха, взятых Роспотребнадзором, показал, что на границе санитарно-защитной зоны АО «БСК» превышена концентрация бутилацетата и оксида углерода. Из-за этого орган отправил в прокуратуру документы о согласовании внеплановой проверки в адрес предприятия.

Ранее мы сообщали о том, что минэкологии признало, что 22 декабря содержание вредных газов (например, хлороформа) в воздухе Стерлитамака было выше предельно-допустимой концентрации.

Минэкологии признало повышенную загазованность на юге Башкирии
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#Общество#Происшествия#Экология#Стерлитамак#Новости Башкирии#Загрязнение воздуха#Идэль Гумеров
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