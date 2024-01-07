Стерлитамак вновь охватило вредными газами

Предварительный анализ проб воздуха, взятых Роспотребнадзором, показал, что на границе санитарно-защитной зоны АО «БСК» превышена концентрация бутилацетата и оксида углерода. Из-за этого орган отправил в прокуратуру документы о согласовании внеплановой проверки в адрес предприятия.