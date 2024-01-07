Стабильная безработица в Башкирии, загазованность Стерлитамака и провал фуры под лёд

В Стерлитамаке снова высокая загазованность. Об этом рассказало республиканское Управление Роспотребнадзора, отреагировавшее на многочисленные жалобы. Несколько недель назад министерство экологии обнаружило превышение содержание хлороформа в 6 раз, на этот раз сотрудники надзорного органа обратили внимание на санитарно-защитные зоны крупных предприятий. Выяснилось, что у границы такой зоны «Башкирской содовой компании» слишком высокая концентрация бутилацетата и оксида углерода.