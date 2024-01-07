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Posted Вчера, 15:00

Published Вчера, 15:00

Modified Вчера, 15:00

Updated Вчера, 15:00

Стабильная безработица в Башкирии, загазованность Стерлитамака и провал фуры под лёд

Стабильная безработица в Башкирии, загазованность Стерлитамака и провал фуры под лёд

7 января 2024, 15:00
Фото: Midjourney
Главные события воскресенья 7 января — в дайджесте Mkset.ru.

Ледовая переправа под Бирском не выдержала массы грузовика. Десятитонная фура провалилась под лёд, забрав с собой водителя — тело погибшего достали водолазы. Из-за чего произошло ЧП и почему дальнобойщик решил воспользоваться рискованной переправой при существовании объездных дорог — достоверно неизвестно.

В Уфе умерла многообещающая спортсменка из Мордовии, выступавшая за родную республику и Санкт-Петербург. Двадцатилетняя Анастасия Середа месяц назад заболела гриппом, получила осложнение и легла в уфимскую больницу. Впав в кому и не приходя в сознание, девушка покинула этот мир. Несмотря на юный возраст, она стала мастером спорта и победителем и призёром множества соревнований по конькобежному спорту.

Безработица в Башкирии по итогам августа-октября осталась на прежнем уровне — 2,2%. При этом, отмечают аналитики из Башкортостанстата, численность рабочей силы и её задействованность растёт, но в ноябре потребность в работниках снизилась на 3,1%. В ПФО лидером по безработице является Нижегородская область — там она составляет 1,5%.

В Стерлитамаке снова высокая загазованность. Об этом рассказало республиканское Управление Роспотребнадзора, отреагировавшее на многочисленные жалобы. Несколько недель назад министерство экологии обнаружило превышение содержание хлороформа в 6 раз, на этот раз сотрудники надзорного органа обратили внимание на санитарно-защитные зоны крупных предприятий. Выяснилось, что у границы такой зоны «Башкирской содовой компании» слишком высокая концентрация бутилацетата и оксида углерода.

#Общество#Происшествия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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