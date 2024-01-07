Перегруз мог стать причиной трагедии с провалившейся под лёд фурой в Башкирии

В Госкомитете по ЧС считают, что фура могла провалиться из-за перевеса. На въезде на переправу стоит ограничительный знак, который требует, чтобы масса машины не превышала 3 тонн. Но по словам исполняющего обязанности главы ведомства Кирилла Первова, работающего на месте происшествия, «утонувшая фура даже без груза весит более 10 тонн».