Перегруз мог стать причиной трагедии с провалившейся под лёд фурой в Башкирии

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Предварительной причиной, из-за которой потонула фура под Бирском, назван перегруз. Об этом сообщает телеграм-канал Госкомитета по ЧС Башкирии.
В ночь с 6 на 7 января грузовик провалился под лёд на ледовой переправе, которая соединяет Бирск с левым берегом реки Белой. Утром аквалангисты МЧС России извлекли из кабины грузовика тело погибшего водителя.
В Госкомитете по ЧС считают, что фура могла провалиться из-за перевеса. На въезде на переправу стоит ограничительный знак, который требует, чтобы масса машины не превышала 3 тонн. Но по словам исполняющего обязанности главы ведомства Кирилла Первова, работающего на месте происшествия, «утонувшая фура даже без груза весит более 10 тонн».
По информации наших источников, за работу переправы отвечает ООО «Речной порт Бирска». Но наш звонок в компании остался без ответа. Также источники сообщили, что весового контроля на въезду на переправу нет.