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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Стала известна предварительная причина провала грузовика под лёд в Башкирии

Перегруз мог стать причиной трагедии с провалившейся под лёд фурой в Башкирии

7 января 2024, 10:52
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Стала известна предварительная причина провала грузовика под лёд в Башкирии

По мнению главы Госкомитета по ЧС, провалившаяся фура весила значительно больше установленного ограничения.

Предварительной причиной, из-за которой потонула фура под Бирском, назван перегруз. Об этом сообщает телеграм-канал Госкомитета по ЧС Башкирии.

В ночь с 6 на 7 января грузовик провалился под лёд на ледовой переправе, которая соединяет Бирск с левым берегом реки Белой. Утром аквалангисты МЧС России извлекли из кабины грузовика тело погибшего водителя.

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В Госкомитете по ЧС считают, что фура могла провалиться из-за перевеса. На въезде на переправу стоит ограничительный знак, который требует, чтобы масса машины не превышала 3 тонн. Но по словам исполняющего обязанности главы ведомства Кирилла Первова, работающего на месте происшествия, «утонувшая фура даже без груза весит более 10 тонн».

По информации наших источников, за работу переправы отвечает ООО «Речной порт Бирска». Но наш звонок в компании остался без ответа. Также источники сообщили, что весового контроля на въезду на переправу нет.

#Общество#Происшествия#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Бирск#Идэль Гумеров#Госкомитет по ЧС
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Видео. Залечь на дно в Бирске: в Башкирии фура ушла под лёд
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