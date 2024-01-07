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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

Минэкологии Башкирии опубликовало результаты анализа воздуха в Стерлитамаке

Минэкологии признало повышенную загазованность на юге Башкирии

7 января 2024, 07:38
Фото: 1MI

Минэкологии Башкирии опубликовало результаты анализа воздуха в Стерлитамаке

Содержание хлороформа оказалось в 6 раз выше нормы.

Министерство экологии признало, что в воздухе Стерлитамака в середине декабря было превышено содержание вредных веществ.

Напомним, 21 декабря жители города массово жаловались на невыносимый запах и загазованность, а местные власти обвиняли в бездействии и отсутствии информации. Последнее привело к тому, что люди стали подозревать в загазованности прорыв газопровода в Наумовском сельсовете.

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Вечером 21 декабря Центр гигиены населения и Роспотребнадзор взяли пробы атмосферного воздуха, которые показали, что он загрязнён этилацетатом, бутилацетатом и гидрохлоридами. Концентрация вредных веществ была превышена в 2,2 раза.

Министерство экологии заявляло, что автоматизированные станции контроля 21 и 22 декабря не выявили превышения содержания вредных газов. 22 декабря чиновники направили в город передвижную экологическую лабораторию для проведения анализа проб воздуха.

Из справки количественного анализа, опубликованной на сайте министерства, следует, что пробы делались в 3 точках — пр. Ленина, д. 26, ул. Воинов интернационалистов, д. 24 и ул. Коммунистическая, д. 2. На первой точке содержание хлороформа было превышено в 2,99 раз, этилбензола — в 1,85 раз, толуола — в полтора раза.

Предельная концентрация (ПДК) хлороформа на второй точке было превышено в 6 раз, этилбензола — в 3,4 раза, толуола — в 1,2 раза. На третьем пункте отбора сильнее всего было содержание хлороформа — 3,27 ПДК; концентрация этилбензола превышена в 1,75 раз.

Хлороформ опасен для центральной нервной системы. Симптомами вдыхания хлороформа являются головокружение, усталость, рвота, головная боль.

Фото: vk.com

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#Общество#Происшествия#Экология#Башкирия#Стерлитамак#Загрязнение воздуха#Идэль Гумеров
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