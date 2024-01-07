Минэкологии признало повышенную загазованность на юге Башкирии

Из справки количественного анализа, опубликованной на сайте министерства, следует, что пробы делались в 3 точках — пр. Ленина, д. 26, ул. Воинов интернационалистов, д. 24 и ул. Коммунистическая, д. 2. На первой точке содержание хлороформа было превышено в 2,99 раз, этилбензола — в 1,85 раз, толуола — в полтора раза.