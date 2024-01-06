Житель Башкирии поджег бенгальский огонь и чуть не лишился квартиры

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В МЧС по Башкирии рассказали о случае из Нефтекамска, который произошел вечером 5 января. Звонок в службу поступил вечером: мужчина тушил пожар в своей квартире и получил ожоги.
Пострадавший зажег бенгальский огонь на балконе, зашел обратно в комнату и, проходя мимо дивана, не заметил, как искра попала на вещи. Как итог — загорелась мебель. К счастью, обошлось без серьезных последствий, а от госпитализации мужчина отказался.