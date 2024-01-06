Житель Башкирии поджег бенгальский огонь и чуть не лишился квартиры

Пострадавший зажег бенгальский огонь на балконе, зашел обратно в комнату и, проходя мимо дивана, не заметил, как искра попала на вещи. Как итог — загорелась мебель. К счастью, обошлось без серьезных последствий, а от госпитализации мужчина отказался.