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Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Диван пострадал от бенгальского огня

Житель Башкирии поджег бенгальский огонь и чуть не лишился квартиры

6 января 2024, 04:40
Фото: МЧС по РБ
Диван пострадал от бенгальского огня
Возгорание произошло от искры, которая попала на вещи.

В МЧС по Башкирии рассказали о случае из Нефтекамска, который произошел вечером 5 января. Звонок в службу поступил вечером: мужчина тушил пожар в своей квартире и получил ожоги.

Пострадавший зажег бенгальский огонь на балконе, зашел обратно в комнату и, проходя мимо дивана, не заметил, как искра попала на вещи. Как итог — загорелась мебель. К счастью, обошлось без серьезных последствий, а от госпитализации мужчина отказался.

Фото: МЧС по РБ
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#Происшествия#Башкирия#Анастасия Денисенко
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