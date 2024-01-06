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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

В Башкирии пьяный подросток взял без спроса автомобиль своей матери

6 января 2024, 08:26
По информации от главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, сотрудники ДПС задержали пьяного подростка в Бирском районе.

16-летний подросток оказался за рулем автомобиля Hyundai Solaris. Парень без спроса взял автомобиль у своей матери, чтобы покататься в нетрезвом виде. Мать несовершеннолетнего водителя была приглашена на место правонарушения.

Сотрудники полиции провели освидетельствование на состояние опьянения в присутствии матери, результат показал уровень 0,633 мг. Автомобиль был доставлен на специализированную автостоянку.

#Происшествия#Анастасия Денисенко
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