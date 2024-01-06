В Башкирии пьяный подросток взял без спроса автомобиль своей матери

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
16-летний подросток оказался за рулем автомобиля Hyundai Solaris. Парень без спроса взял автомобиль у своей матери, чтобы покататься в нетрезвом виде. Мать несовершеннолетнего водителя была приглашена на место правонарушения.
Сотрудники полиции провели освидетельствование на состояние опьянения в присутствии матери, результат показал уровень 0,633 мг. Автомобиль был доставлен на специализированную автостоянку.