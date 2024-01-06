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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Парламент Башкирии планирует разобраться с фонограммой, под которую поют артисты

6 января 2024, 14:26
Как было пояснено в пресс-службе Госсобрания-Курултая Башкирии, в весеннюю сессию 2024 года депутаты будут изучать «правовые аспекты» использования фонограммы в выступлениях.

Инициативу по данному вопросу проявили сами артисты, об этом сообщили в парламенте. Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев высказался о том, что тема сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

С одной стороны, концерт с использованием фонограммы является суррогатным продуктом, и зритель, который приобрел билет, вводится в заблуждение имитацией живого выступления. Для того, чтобы решить проблему, Толкачев предложил либо запретить использование фонограммы, либо указывать на афишах, что она будет использоваться.

Кроме того, спикер Курултая отметил, что депутатам предстоит определить, что именно можно назвать фонограммой. Для слушаний по этому вопросу потребуется привлечение экспертов.

#Политика#Анастасия Денисенко
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