Как пройдут рождественские богослужения в Уфе: режим работы храмов и список мест

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:16
Праздничные богослужения с 6 на 7 января пройдут в 19-ти храмах Уфы:
Кировский район
— Свято-Сергиевский кафедральный собор (Бехтерева, 2) — с 23:30 6 января до 2:00 7 января; с 7:00 до 11:00 7 января.
— Собор Рождества Богородицы (Кирова, 102) — с 23:00 6 января до 2:00 7 января; с 6:30 до 11:00 7 января.
— Спасский храм (Октябрьской революции, 37а) — с 23:30 6 января до 2:00 7 января.
— Покровский храм (Мингажева, 4) — с 23:30 6 января до 2:30 7 января; с 7:00 до 11:00 7 января.
Демский район
— Свято-Андреевский храм (Дюртюлинская, 9) — с 23:30 6 января до 3:00 7 января.
Калининский район
— Храм в честь Максимовской иконы Божией Матери (Ашкадарская, 1) — с 23:00 6 января до 3:00 7 января.
— Богородско-Уфимский храм (Ферина, 15) — с 23:00 6 января до 3:00 7 января; с 7:00 до 11:00 7 января.
— Свято-Никольский храм (Касимовская, 3) — с 7:00 до 11:00 7 января.
Ленинский район
— Храм великомученика Георгия Победоносца (Летчиков, 1) — с 23:00 6 января до 1:30 7 января; с 8:30 до 11:00 7 января.
— Крестовоздвиженский храм (Лесопильная, 2) — с 22:00 6 января до 1:00 7 января; с 9:30 до 11:00 7 января.
Октябрьский район
— Кирилло-Мефодиевский храм (Комсомольская, 161) — с 23:30 6 января до 2:00 7 января; с 7:00 до 11:00 7 января.
— Петро-Павловский храм (Нагаево, Мира, 24) — с 23:00 6 января до 2:00 7 января.
— Храм Блаженной Матроны Московской (Баязита Бикбая, 32а) — с 23:00 6 января до 2:00 7 января; с 9:00 до 11:00 7 января.
Орджоникидзевский район
— Свято-Пантелеимоновский храм (Архитектурная, 7/1) — с 00:00 до 1:30 и с 6:30 до 10:00 7 января.
— Пророко-Илиинский храм (Кемеровская, 98) — с 00:00 до 1:30 7 января.
— Богородице-Смоленский храм (Тимашевская, 128) — с 23:00 6 января до 1:00 7 января.
Советский район
— Приход храма святого Симеона Верхотурского (Белякова, 25а) — с 21:00 6 января до 2:00 7 января; с 8:30 до 11:00 7 января.
— Приход Никольской вокзальной церкви (Вокзальная, 39 А) — с 00:00 до 3:00 7 января.
— Храм в честь иконы Божией Матери (50-летия Октября, 21 А) — с 23:00 6 января до 1:00 7 января; с 9:00 до 11:00 7 января.