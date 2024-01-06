mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января 2024, 06:04

Published 6 января 2024, 06:04

Modified 6 января 2024, 06:16

Updated 6 января 2024, 06:16

Как пройдут рождественские богослужения в Уфе: режим работы храмов и список мест

Как пройдут рождественские богослужения в Уфе: режим работы храмов и список мест

6 января 2024, 06:04
Фото: 1MI.
Традиционно седьмого января уфимцы отмечают Рождество Христово. Рассказываем, где пройдут богослужения и в какие часы можно будет попасть в храмы.

Праздничные богослужения с 6 на 7 января пройдут в 19-ти храмах Уфы:

Кировский район

— Свято-Сергиевский кафедральный собор (Бехтерева, 2) — с 23:30 6 января до 2:00 7 января; с 7:00 до 11:00 7 января.

— Собор Рождества Богородицы (Кирова, 102) — с 23:00 6 января до 2:00 7 января; с 6:30 до 11:00 7 января.

— Спасский храм (Октябрьской революции, 37а) — с 23:30 6 января до 2:00 7 января.

— Покровский храм (Мингажева, 4) — с 23:30 6 января до 2:30 7 января; с 7:00 до 11:00 7 января.

Демский район

— Свято-Андреевский храм (Дюртюлинская, 9) — с 23:30 6 января до 3:00 7 января.

Калининский район

— Храм в честь Максимовской иконы Божией Матери (Ашкадарская, 1) — с 23:00 6 января до 3:00 7 января.

— Богородско-Уфимский храм (Ферина, 15) — с 23:00 6 января до 3:00 7 января; с 7:00 до 11:00 7 января.

— Свято-Никольский храм (Касимовская, 3) — с 7:00 до 11:00 7 января.

Ленинский район

— Храм великомученика Георгия Победоносца (Летчиков, 1) — с 23:00 6 января до 1:30 7 января; с 8:30 до 11:00 7 января.

— Крестовоздвиженский храм (Лесопильная, 2) — с 22:00 6 января до 1:00 7 января; с 9:30 до 11:00 7 января.

Октябрьский район

— Кирилло-Мефодиевский храм (Комсомольская, 161) — с 23:30 6 января до 2:00 7 января; с 7:00 до 11:00 7 января.

— Петро-Павловский храм (Нагаево, Мира, 24) — с 23:00 6 января до 2:00 7 января.

— Храм Блаженной Матроны Московской (Баязита Бикбая, 32а) — с 23:00 6 января до 2:00 7 января; с 9:00 до 11:00 7 января.

Орджоникидзевский район

— Свято-Пантелеимоновский храм (Архитектурная, 7/1) — с 00:00 до 1:30 и с 6:30 до 10:00 7 января.

— Пророко-Илиинский храм (Кемеровская, 98) — с 00:00 до 1:30 7 января.

— Богородице-Смоленский храм (Тимашевская, 128) — с 23:00 6 января до 1:00 7 января.

Советский район

— Приход храма святого Симеона Верхотурского (Белякова, 25а) — с 21:00 6 января до 2:00 7 января; с 8:30 до 11:00 7 января.

— Приход Никольской вокзальной церкви (Вокзальная, 39 А) — с 00:00 до 3:00 7 января.

— Храм в честь иконы Божией Матери (50-летия Октября, 21 А) — с 23:00 6 января до 1:00 7 января; с 9:00 до 11:00 7 января.

#Анастасия Денисенко#Общество#Уфа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика