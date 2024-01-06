Как изменятся зарплаты и пособия в Башкирии в 2024 году

В связи с этим, в новом году размер единовременного пособия на детей в Башкирии составит 6 670 рублей (50%), 10 005 рублей (75%) и 13 340 рублей (100%), а для беременных женщин — 7 495 рублей (50%), 11 243 рубля (75%) и 14 991 рубль (100%). Индексация также затронет ежемесячные пособия на первого ребенка до трех лет и выплаты из материнского капитала на детей до трех лет. С 2024 года их размер увеличится на более чем тысячу рублей и составит 13 340 рублей в месяц в Башкирии.