Как изменятся зарплаты и пособия в Башкирии в 2024 году

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
С нового года зарплата жителей Башкирии не должна быть меньше 22 128 рублей, — это связано с индексацией минимального размера оплаты труда на 18,5%. В соответствии с информацией из регионального отделения Социального фонда, с 1 января были увеличены пособия на детей и беременных женщин. Изменения затронут родителей 300 тысяч детей и 10 тысяч беременных женщин в республике.
Увеличение размера выплат произошло из-за роста прожиточного минимума, который был проиндексирован в соответствии с законом о федеральном бюджете. В Башкирии прожиточный минимум был увеличен до 13 753 рублей (ранее — 12 650 рублей). Теперь размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 14 991 рубль, для пенсионеров — 12 530 рублей, а для детей — 13 340 рублей.
В связи с этим, в новом году размер единовременного пособия на детей в Башкирии составит 6 670 рублей (50%), 10 005 рублей (75%) и 13 340 рублей (100%), а для беременных женщин — 7 495 рублей (50%), 11 243 рубля (75%) и 14 991 рубль (100%). Индексация также затронет ежемесячные пособия на первого ребенка до трех лет и выплаты из материнского капитала на детей до трех лет. С 2024 года их размер увеличится на более чем тысячу рублей и составит 13 340 рублей в месяц в Башкирии.