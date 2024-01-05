Звенит январская вьюга: в Башкирию придут 30-градусные морозы

Морозы придут в республику уже в предстоящую субботу, 6 января. Температура воздуха ночью -25, -30°, по югу республики -15, -20°, днем -17, -22°, по югу -7, -12°. В южной части Башкирии днем вновь пройдет снег. Также прогнозируется слабый ветер переменных направлений.