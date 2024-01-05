Звенит январская вьюга: в Башкирию придут 30-градусные морозы

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Сегодня, 5 января, температура воздуха днем составит от -13 до -18°, по югу до -8°. Также ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный.
Морозы придут в республику уже в предстоящую субботу, 6 января. Температура воздуха ночью -25, -30°, по югу республики -15, -20°, днем -17, -22°, по югу -7, -12°. В южной части Башкирии днем вновь пройдет снег. Также прогнозируется слабый ветер переменных направлений.
В воскресенье, 7 января, температура воздуха ночью -22, -27°, по югу -12, -17°, днем -3, -8°, местами до -13°. Также ночью местами, днем по республике небольшой снег, по югу до умеренного. Ожидается неустойчивый слабый ветер.