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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

В Уфе 9-летний мальчик, катаясь с горки, врезался в стену жилого дома

В Уфе 9-летнему мальчику понадобилась медицинская помощь после катания на горке

5 января 2024, 04:29
Фото: 1MI

В Уфе 9-летний мальчик, катаясь с горки, врезался в стену жилого дома

Детали инцидента сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, добавив, что при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования
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Дети

По предварительным данным, инцидент произошёл в четверг, 4 января. Группа детей катались с крыши подземного паркинга по ул. Менделеева в Уфе.

В ходе катания 9-летний мальчик ударился о стену многоквартирного дома. Ребенок получил травмы — ему оказана медицинская помощь.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственной за надлежащее содержание и обслуживание зданий и придомовой территории.

Напомним, ранее в Уфе мужчина напал на мальчика на горках. По предварительным данным, мужчина проломил голову мальчику за то, что тот якобы обидел его сына.

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#Общество#Происшествия#Город#Прокуратура#Дети#Прокуратура Башкирии#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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