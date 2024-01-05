В Уфе 9-летнему мальчику понадобилась медицинская помощь после катания на горке

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
По предварительным данным, инцидент произошёл в четверг, 4 января. Группа детей катались с крыши подземного паркинга по ул. Менделеева в Уфе.
В ходе катания 9-летний мальчик ударился о стену многоквартирного дома. Ребенок получил травмы — ему оказана медицинская помощь.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственной за надлежащее содержание и обслуживание зданий и придомовой территории.
Напомним, ранее в Уфе мужчина напал на мальчика на горках. По предварительным данным, мужчина проломил голову мальчику за то, что тот якобы обидел его сына.