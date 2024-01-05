В нескольких районах Уфы перекроют движение

В Уфе в день празднования Рождества Христова, 7 января, для проезда будет недоступен ряд улиц. Как подчеркнули в городской администрации, проезд будет ограничен в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения религиозных мероприятий.



Так, с 19:00 6 января до 08:00 7 января будут закрыты: