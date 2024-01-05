В нескольких районах Уфы перекроют движение

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Уфе в день празднования Рождества Христова, 7 января, для проезда будет недоступен ряд улиц. Как подчеркнули в городской администрации, проезд будет ограничен в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения религиозных мероприятий.
Так, с 19:00 6 января до 08:00 7 января будут закрыты:
• улица Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина);
• улица Бехтерева (от Менделеева до дома 1/1 по улице Менделеева);
• местный проезд вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина;
• улица Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова);
• улицы Амурская и Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.