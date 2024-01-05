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Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В Уфе в связи с празднованием Рождества Христова ограничат проезд по ряду улиц

В нескольких районах Уфы перекроют движение

5 января 2024, 10:21
Фото: 1MI

В Уфе в связи с празднованием Рождества Христова ограничат проезд по ряду улиц

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Уфе в день празднования Рождества Христова, 7 января, для проезда будет недоступен ряд улиц. Как подчеркнули в городской администрации, проезд будет ограничен в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения религиозных мероприятий.

Так, с 19:00 6 января до 08:00 7 января будут закрыты:

• улица Маяковского (от улицы Архитектурной до улицы Калинина);

• улица Бехтерева (от Менделеева до дома 1/1 по улице Менделеева);

• местный проезд вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина;

• улица Кирова (от улицы Айской до улицы Ветошникова);

• улицы Амурская и Крестьянская вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.

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#Общество#Город#Дороги#Новости Уфы#Церковь#Праздники#Новогодние праздники#Азамат Нухов#Православная церковь
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