Надвигающиеся на Башкирию холода могут принести с собой пожары

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Так, на фоне надвигающихся на республику 30-градусных морозов возможно увеличение количества случаев пожаров. Как отмечают в ведомстве, это обусловлено нарушением правил устройства и эксплуатации печей, а также из-за нарушений эксплуатации и технического состояния электрооборудования.
Напомним, ранее трое мужчин погибли в пожаре в Благовещенском районе республики. Жилой дом в селе Николаевка загорелся около шести часов утра сегодня, 5 января. В настоящий момент точная причина возникновения пожара неизвестна — разбор конструкций продолжается.