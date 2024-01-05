Надвигающиеся на Башкирию холода могут принести с собой пожары

Так, на фоне надвигающихся на республику 30-градусных морозов возможно увеличение количества случаев пожаров. Как отмечают в ведомстве, это обусловлено нарушением правил устройства и эксплуатации печей, а также из-за нарушений эксплуатации и технического состояния электрооборудования.