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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Башкирии на фоне январских морозов ожидается увеличение количества пожаров

Надвигающиеся на Башкирию холода могут принести с собой пожары

5 января 2024, 07:08
Фото: 1MI

В Башкирии на фоне январских морозов ожидается увеличение количества пожаров

Причину возникновения пожароопасных ситуаций назвали в Госкомитете Башкортостана по ЧС.

Так, на фоне надвигающихся на республику 30-градусных морозов возможно увеличение количества случаев пожаров. Как отмечают в ведомстве, это обусловлено нарушением правил устройства и эксплуатации печей, а также из-за нарушений эксплуатации и технического состояния электрооборудования.

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Напомним, ранее трое мужчин погибли в пожаре в Благовещенском районе республики. Жилой дом в селе Николаевка загорелся около шести часов утра сегодня, 5 января. В настоящий момент точная причина возникновения пожара неизвестна — разбор конструкций продолжается.

#Общество#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Пожар с пострадавшим#Азамат Нухов#МЧС Башкирии#Госкомитет по ЧС
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