«Менее 40%»: снежный коллапс в Уфе заинтересовал прокуратуру

Прокурор города отметил, что несмотря на резкое ухудшение погодных условий, охват работы техники ряда муниципальных учреждений порой не превышает 40 процентов. Указанные малоэффективные действия не могут обеспечить своевременную и качественную уборку городских улиц и негативно сказываются на безопасности дорожного движения. Также в результате некачественной уборки многие уфимцы получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.