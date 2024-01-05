«Менее 40%»: снежный коллапс в Уфе заинтересовал прокуратуру

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
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Updated Сегодня, 11:34
Так, в ходе мониторинга было выявлено, что большинство управляющих компаний не очищают вверенные им территории должным образом. Это касается уборки снега и наледи с придомовых территорий, тротуаров, крыш жилых домов, а также вывоза снежно-ледяных масс.
Прокурор города отметил, что несмотря на резкое ухудшение погодных условий, охват работы техники ряда муниципальных учреждений порой не превышает 40 процентов. Указанные малоэффективные действия не могут обеспечить своевременную и качественную уборку городских улиц и негативно сказываются на безопасности дорожного движения. Также в результате некачественной уборки многие уфимцы получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
В ходе совещания прокурор города также обратил внимание на низкую эффективность реализации полномочий муниципального контроля, в том числе в сфере благоустройства.
С учетом сложившейся обстановки органы прокуратуры республики проводят проверки исполнения муниципалитетами, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и учреждениями законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья людей в зимний период.