В Уфе прошел парад со Снегурочками из городов и районов Башкирии

Шествие, которое сопровождалось живым оркестром, двигалось от Гостиного двора по Коммунистической до улицы Ленина, после чего свернуло на ул. Пушкина и дошло до Советской площади. Как отмечает пресс-служба уфимской мэрии, снегурочки всех возрастов были одеты как в классические, так и стилизованные костюмы. Примечательно, что самой младшей — не было и годика.