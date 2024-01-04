В Уфе прошел парад со Снегурочками из городов и районов Башкирии

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Парад в рамках фестиваля «Терра Зима» возглавила Илюза Исяндавлетова — обладательница нескольких титулов на конкурсах красоты, в том числе «Мисс Азия — 2023», «Мисс Республика Башкортостан — 2023» и др.
Шествие, которое сопровождалось живым оркестром, двигалось от Гостиного двора по Коммунистической до улицы Ленина, после чего свернуло на ул. Пушкина и дошло до Советской площади. Как отмечает пресс-служба уфимской мэрии, снегурочки всех возрастов были одеты как в классические, так и стилизованные костюмы. Примечательно, что самой младшей — не было и годика.
Также жюри выбрали команды в лучших костюмах. Учитывались целостность композиции, владение традиционными техниками рукоделия, оригинальность авторского замысла. Первое место досталось команде Стерлитамака, второе — у команд из Сибая и Дюртюлинского района, третье место — у Нуримановского района.
Также Снегурочек отметили в номинациях «Самый лучший этнический костюм», «Самая обаятельная Снегурочка», «Самая эффектная Снегурочка», «Самая креативная Снегурочка», «Мини-Снегурочка».