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В Уфе опять не чистят снег: во дворе на улице Российской застряла скорая

В Уфе опять не чистят снег: во дворе на улице Российской застряла скорая

4 января 2024, 14:59
Фото: 1MI
Жители Уфы жалуются на плохую уборку снега не только во дворах, но и на дорогах города.

В Уфе коммунальные службы не справляются с уборкой снега. Жители города в соцсетях делятся фотографиями сугробов во дворах, которые никто не убирает несколько дней. Так, в телеграм-канале «Короче, Уфа» один из подписчиков поделился фотографией скорой помощи, которая застряла в снегу во дворе на ул. Российской, добавив, что здесь «ни заехать, ни проехать». При этом пользователи уточняют, что движение затруднено по всему городу, и из-за нечищенного снега количество полос на дорогах существенно сократилось.

Фото: телеграм-канал «Короче, Уфа»

Примечательно, что это уже не первый раз, когда скорая застревала в уфимском снегу. В частности, весной 2023 года скорая застряла на ул. Зенцова, а несколько лет назад аналогичная ситуация произошла на той же улице Российской.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем блоге отметил, что во многих дворах города «работа по уборке снега должным образом не организована». В связи с этим 5 января предполагается собрать руководителей всех управляющих организаций города, чтобы до начала рабочей недели «привести территории в порядок, организовать комплексную очистку».

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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