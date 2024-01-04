В Уфе опять не чистят снег: во дворе на улице Российской застряла скорая

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В Уфе коммунальные службы не справляются с уборкой снега. Жители города в соцсетях делятся фотографиями сугробов во дворах, которые никто не убирает несколько дней. Так, в телеграм-канале «Короче, Уфа» один из подписчиков поделился фотографией скорой помощи, которая застряла в снегу во дворе на ул. Российской, добавив, что здесь «ни заехать, ни проехать». При этом пользователи уточняют, что движение затруднено по всему городу, и из-за нечищенного снега количество полос на дорогах существенно сократилось.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своем блоге отметил, что во многих дворах города «работа по уборке снега должным образом не организована». В связи с этим 5 января предполагается собрать руководителей всех управляющих организаций города, чтобы до начала рабочей недели «привести территории в порядок, организовать комплексную очистку».