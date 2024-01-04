В городе Агидель открыли новый сквер

На благоустроенной территории обновили тротуары и клумбы, установили современные скамейки, урны и декоративные элементы. В сквере появились зоны отдыха с навесом и фонарями. Специалисты заменили наружное освещение на современное диодное, смонтировали систему видеонаблюдения. Летом в ходе акции «Зеленая Башкирия» на территории провели озеленение — высадили деревья и кустарники.