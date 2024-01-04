mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В городе Агидель открыли новый сквер

4 января 2024, 04:16
Сквер, расположенный на территории от Цветочного бульвара до Мемориала Победы в городе Агидель, благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На благоустроенной территории обновили тротуары и клумбы, установили современные скамейки, урны и декоративные элементы. В сквере появились зоны отдыха с навесом и фонарями. Специалисты заменили наружное освещение на современное диодное, смонтировали систему видеонаблюдения. Летом в ходе акции «Зеленая Башкирия» на территории провели озеленение — высадили деревья и кустарники.

Уютный сквер стал еще одним местом притяжения агидельцев. В городе также обновляется побережье реки Апаиш и продолжается строительство городского Дома культуры «Идель».

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Не дожили до 2024 года: сколько работников из Башкирии погибло в декабре?
2 января, 06:12
На несколько дней: в Башкирии на новогодних праздниках запретят продажу алкоголя
31 декабря 2023,, 05:03
Прощание с Муртазой Рахимовым и птичий грипп: главные события в Башкирии в 2023 году
31 декабря 2023,, 07:27
В Башкирии откроется резиденция первобытного Деда Мороза
31 декабря 2023,, 06:01
Не в икре счастье: Роспотребнадзор РБ рассказал как выбрать качественный деликатес
31 декабря 2023,, 04:01
Новая аномалия: стала известна погода в Уфе 31 декабря 2023 года
31 декабря 2023,, 03:15