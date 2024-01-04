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Published Сегодня, 11:30

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Updated Сегодня, 11:34

В Башкории стартовали поезда здоровья с врачами из РКБ им. Куватова

В Башкории стартовали поезда здоровья с врачами из РКБ им. Куватова

4 января 2024, 11:30
Фото: соцсети Радия Хабирова
В новогодние каникулы по Башкортостану отправились поезда здоровья с врачами из РКБ им. Куватова. Об этом сообщил Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

В новогодние каникулы по Башкортостану отправились поезда здоровья с врачами из РКБ им. Куватова.

4 января передвижной диагностический центр работает в Благовещенской ЦРБ — здесь принимают кардиолог, уролог, оториноларинголог, невролог, ревматолог и врач ультразвуковой диагностики.

5 января узкие специалисты — ревматолог, эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог — осмотрят пациентов Бураевской районной больницы.

6 января поезд здоровья будет работать в Балтачевской ЦРБ. Сюда приедут ревматолог, кардиолог, пульмонолог и оториноларинголог.

С 4 по 6 января в детской больнице Стерлитамака будут принимать уролог, оториноларинголог, ортопед, невролог, хирург, аллерголог.

— Такую акцию мы проводим каждый год. Она позволяет сделать квалифицированную медицинскую помощь доступнее для наших жителей, — отметил глава республики.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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