В Башкории стартовали поезда здоровья с врачами из РКБ им. Куватова

4 января передвижной диагностический центр работает в Благовещенской ЦРБ — здесь принимают кардиолог, уролог, оториноларинголог, невролог, ревматолог и врач ультразвуковой диагностики.



5 января узкие специалисты — ревматолог, эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог — осмотрят пациентов Бураевской районной больницы.



6 января поезд здоровья будет работать в Балтачевской ЦРБ. Сюда приедут ревматолог, кардиолог, пульмонолог и оториноларинголог.



С 4 по 6 января в детской больнице Стерлитамака будут принимать уролог, оториноларинголог, ортопед, невролог, хирург, аллерголог.



— Такую акцию мы проводим каждый год. Она позволяет сделать квалифицированную медицинскую помощь доступнее для наших жителей, — отметил глава республики.