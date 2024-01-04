В Башкирии резко похолодает до -28 градусов

Согласно прогнозам Башгидрометцентра, начиная с сегодняшнего дня, 4 января, температура воздуха в республике начнет резко понижаться. Так, сегодня днем температура воздуха составит около 0…-5°, ожидается снег и мокрый снег. Завтра, 5 января, похолодает до -14…-19°, днем -9…-14°. В субботу 6 января температура воздуха ночью понизится до -28°, днем составит около -15…-20°. В Рождество ожидается короткое потепление до -11° днем и -19° ночью. В последний выходной день январских праздников вновь подморозит до -19° днем и -28° ночью.