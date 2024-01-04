mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

В Башкирии резко похолодает до -28 градусов

В Башкирии резко похолодает до -28 градусов

4 января 2024, 10:19

В Башкирии резко похолодает до -28 градусов

Вторая половина праздничных выходных в Башкирии ожидается морозной и менее снежной.

Согласно прогнозам Башгидрометцентра, начиная с сегодняшнего дня, 4 января, температура воздуха в республике начнет резко понижаться. Так, сегодня днем температура воздуха составит около 0…-5°, ожидается снег и мокрый снег. Завтра, 5 января, похолодает до -14…-19°, днем -9…-14°. В субботу 6 января температура воздуха ночью понизится до -28°, днем составит около -15…-20°. В Рождество ожидается короткое потепление до -11° днем и -19° ночью. В последний выходной день январских праздников вновь подморозит до -19° днем и -28° ночью.

По сведению Гидрометцентра России в Башкирии в январе среднемесячная температура воздуха ожидается на 1° выше нормы (норма -12,5°), при этом месячное количество осадков — больше нормы (норма 25-45 мм).

#Общество#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
Не дожили до 2024 года: сколько работников из Башкирии погибло в декабре?
2 января, 06:12
На несколько дней: в Башкирии на новогодних праздниках запретят продажу алкоголя
31 декабря 2023,, 05:03
Прощание с Муртазой Рахимовым и птичий грипп: главные события в Башкирии в 2023 году
31 декабря 2023,, 07:27
В Башкирии откроется резиденция первобытного Деда Мороза
31 декабря 2023,, 06:01
Не в икре счастье: Роспотребнадзор РБ рассказал как выбрать качественный деликатес
31 декабря 2023,, 04:01
Новая аномалия: стала известна погода в Уфе 31 декабря 2023 года
31 декабря 2023,, 03:15