В Башкирии поезд сбил машину — пассажиры с малышом успели выйти до столкновения

На ж/д станции «Дарьино» ВАЗ-2114 25-летней жительницы Стерлибашевского района РБ застряла на переезде ж/д путей. В машине также находился ее муж и их 5-месячный ребенок. После безуспешных попыток вытолкать машину семья оставила машину, увидев приближающийся поезд.