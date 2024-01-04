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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В Башкирии пассажиры с малышом успели выйти из машины до столкновения с поездом

В Башкирии поезд сбил машину — пассажиры с малышом успели выйти до столкновения

4 января 2024, 07:16
Фото: Госавтоинспекция РБ

В Башкирии пассажиры с малышом успели выйти из машины до столкновения с поездом

В Аургазинском районе Башкирии произошло ДТП на железнодорожном переезде — поезд сбил застрявшую на путях машину.

На ж/д станции «Дарьино» ВАЗ-2114 25-летней жительницы Стерлибашевского района РБ застряла на переезде ж/д путей. В машине также находился ее муж и их 5-месячный ребенок. После безуспешных попыток вытолкать машину семья оставила машину, увидев приближающийся поезд.

После столкновения с дизельным поездом «Орлан» автомобиль оказался в кювете. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы, подробности уточняются.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Отметим, что за минувшие сутки на территории Уфы сотрудники столичной Госавтоинспекции зарегистрировали 46 ДТП, в одной из них пострадал 1 человек.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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