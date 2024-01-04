В Башкирии поезд сбил машину — пассажиры с малышом успели выйти до столкновения

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
На ж/д станции «Дарьино» ВАЗ-2114 25-летней жительницы Стерлибашевского района РБ застряла на переезде ж/д путей. В машине также находился ее муж и их 5-месячный ребенок. После безуспешных попыток вытолкать машину семья оставила машину, увидев приближающийся поезд.
После столкновения с дизельным поездом «Орлан» автомобиль оказался в кювете. Пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы, подробности уточняются.
Отметим, что за минувшие сутки на территории Уфы сотрудники столичной Госавтоинспекции зарегистрировали 46 ДТП, в одной из них пострадал 1 человек.