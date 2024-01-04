«Рождественская распродажа» на квартиры и дома от ГК «Жилой Квартал»

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Сегодня начинается время сказочного шопинга, ведь крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ «Жилой Квартал» объявил уникальную акцию «Рождественская распродажа».
— Если вы ждали, что 2024 год привнесет в вашу жизнь счастливые перемены, то мы готовы вам в этом помочь. Мы объявляем «Рождественскую распродажу» и в период с 4 по 14 января 2024 года дарим дополнительную выгоду на квартиры и дома. Подарите себе на праздник счастливую жизнь в новой квартире или в загородном доме! — рассказала Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».
В акции участвуют одно- и двухкомнатные квартиры с выгодой до 586 600 рублей в жилых комплексах «Михайловка Green Place», «Зубово Life Garden» и «Сапфир». А также готовые коттеджи: «Барлетс» площадью 174 кв. м в посёлке «Михайловка Green 2» и «Ванкувер» площадью 208 кв. м в посёлке «Зубово Life 3» с выгодой 1 500 000 рублей.
Среди спец. предложений каждый найдёт то, что ему по душе. Те, кто любит быть в центре событий и чувствовать ритм мегаполиса могут купить квартиру в ЖК «Сапфир», который активно возводится в самом центре нашей столицы.
А те, кто мечтает о загородной жизни высоко оценят коттеджные посёлки и пригородные жилые комплексы. Ведь все они возводятся в экологически чистых локациях и рядом с городом. Всего 15-20 минут на машине, и вы дома, для сравнения путь от Черниковки до центра занимает 25-30 минут. Кроме того, рядом со всеми посёлками находятся остановки общественного транспорта, что очень удобно для тех, у кого нет личного автомобиля.
Поэтому не важно какой из проектов вы выберете, в любом случае все они продумываются до мелочей, что обеспечивает жителям высокий уровень комфорта: везде ровные асфальтированные дороги, все улицы освещены, есть парки, детские площадки и другая необходимая инфраструктура: школы, детские сады, магазины.
И конечно, важно отметить, что при покупке дома или квартиры у ГК «Жилой Квартал» вы можете воспользоваться материнским капиталом и оформить ипотеку по одной из льготных программ с государственным субсидированием. Или использовать возможности исламского банкинга при покупке квартиры в ЖК «Зубово Life Garden» и «Михайловка Green Place»!
Начало года — время волшебства и исполнения желаний. Воплощайте свои мечты с ГК «Жилой Квартал».
Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время она построила 14 жилых комплексов и ввела в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья узнать о котором вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж по адресам: КП «Гудвилл Парк», п. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, КП «Зубово Life 3», с. Зубово, ул. Народная, 1/1, г. Уфа, ул. Комсомольская, 8.
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