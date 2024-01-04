«Рождественская распродажа» на квартиры и дома от ГК «Жилой Квартал»

А те, кто мечтает о загородной жизни высоко оценят коттеджные посёлки и пригородные жилые комплексы. Ведь все они возводятся в экологически чистых локациях и рядом с городом. Всего 15-20 минут на машине, и вы дома, для сравнения путь от Черниковки до центра занимает 25-30 минут. Кроме того, рядом со всеми посёлками находятся остановки общественного транспорта, что очень удобно для тех, у кого нет личного автомобиля.