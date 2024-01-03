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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В ночь с 3 на 4 января жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток

Жители Башкирии смогут наблюдать необычное явление

3 января 2024, 11:37
Фото: Midjourney

В ночь с 3 на 4 января жители Башкирии смогут увидеть метеорный поток

Об этом сообщили в пресс-службе «Уфимского городского планетария».

В ночь с 3 на 4 января жители Уфы будут свидетелями одного из метеорных потоков — Квадрантидов.

Ночью 4 января Земля проходит через поток метеорных частиц, называемых Квадрантиды, которые действуют с 26 декабря по 16 января, сообщают эксперты. Однако точное время пика Квадрантидов сложно предсказать. Поэтому специалисты рекомендуют наблюдать за этим природным явлением после двух часов ночи.

Горожанам также рекомендуется обращать внимание на северо-восточную область неба. Но лучше всего наблюдать за Квадрантидами за городом, где нет засветки неба от уличных фонарей.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Космическое явление
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