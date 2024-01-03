Жители Башкирии смогут наблюдать необычное явление

Ночью 4 января Земля проходит через поток метеорных частиц, называемых Квадрантиды, которые действуют с 26 декабря по 16 января, сообщают эксперты. Однако точное время пика Квадрантидов сложно предсказать. Поэтому специалисты рекомендуют наблюдать за этим природным явлением после двух часов ночи.