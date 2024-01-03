Жители Башкирии смогут наблюдать необычное явление

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В ночь с 3 на 4 января жители Уфы будут свидетелями одного из метеорных потоков — Квадрантидов.
Ночью 4 января Земля проходит через поток метеорных частиц, называемых Квадрантиды, которые действуют с 26 декабря по 16 января, сообщают эксперты. Однако точное время пика Квадрантидов сложно предсказать. Поэтому специалисты рекомендуют наблюдать за этим природным явлением после двух часов ночи.
Горожанам также рекомендуется обращать внимание на северо-восточную область неба. Но лучше всего наблюдать за Квадрантидами за городом, где нет засветки неба от уличных фонарей.