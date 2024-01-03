«Ремонтные работы запланированы»: известны причины падения лифта с пассажирами в Уфе

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан сообщает. По информации УГЗ города Уфы причины инцидента по ул. Революционной, 68 устраняются. В ночь с 1 на 2 января в ЕДДС г. Уфы поступила информация, что в многоэтажном доме по ул. Революционная, 68 с шестого этажа сорвался лифт с пассажирами.
«Как выяснилось, в тот момент, когда в кабину вошли 5 человек, произошёл технический сбой и лифт поехал вниз. Пассажиров из заблокированного подъёмника освободила аварийная бригада лифтовой компании и осмотрели медики. Также аварийная бригада отметила, что срыв кабины не зафиксирован. Пострадавших нет. Лифтовой компанией запланированы ремонтные работы на 4 января.», — прокомментировали в ведомстве
Ранее Mkset сообщал о пришествие. ООО «Управляющая Компания Уфимский Дворик» прокомментировало данный инцидент.