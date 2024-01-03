«Ремонтные работы запланированы»: известны причины падения лифта с пассажирами в Уфе

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан сообщает. По информации УГЗ города Уфы причины инцидента по ул. Революционной, 68 устраняются. В ночь с 1 на 2 января в ЕДДС г. Уфы поступила информация, что в многоэтажном доме по ул. Революционная, 68 с шестого этажа сорвался лифт с пассажирами.