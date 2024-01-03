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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Уфе с шестого этажа сорвался лифт с пассажирами

«Ремонтные работы запланированы»: известны причины падения лифта с пассажирами в Уфе

3 января 2024, 12:40
Фото: Тг-канал БашДТП

В Уфе с шестого этажа сорвался лифт с пассажирами

Об этом Mkset сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан сообщает. По информации УГЗ города Уфы причины инцидента по ул. Революционной, 68 устраняются. В ночь с 1 на 2 января в ЕДДС г. Уфы поступила информация, что в многоэтажном доме по ул. Революционная, 68 с шестого этажа сорвался лифт с пассажирами.

«Как выяснилось, в тот момент, когда в кабину вошли 5 человек, произошёл технический сбой и лифт поехал вниз. Пассажиров из заблокированного подъёмника освободила аварийная бригада лифтовой компании и осмотрели медики. Также аварийная бригада отметила, что срыв кабины не зафиксирован. Пострадавших нет. Лифтовой компанией запланированы ремонтные работы на 4 января.», — прокомментировали в ведомстве

Ранее Mkset сообщал о пришествие. ООО «Управляющая Компания Уфимский Дворик» прокомментировало данный инцидент.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Лифт#Виалина Ахсанова
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