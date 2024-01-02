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Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

В Уфе десятки домов остались без воды из-за аварии на сети

Жители почти ста домов в Уфе остались без воды из-за аварии

2 января 2024, 08:48
Фото: 1MI

В Уфе десятки домов остались без воды из-за аварии на сети

Причиной отключения стала утечка.

В уфимской Максимовке 92 дома остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщил телеканал UTV со ссылкой на администрацию Калининского района.

Отключение воды произошло из-за аварии. На улице Чехова, 23-25 произошла утечка из-под земли. Сейчас аварийная бригада ликвидирует утечку.

Без холодной воды остались 54 частных дома на улице Чехова, 35 домов на улице Нестерова, а также жители домов на улицах Ашкадарской, Староторфянной и Азовской.

Отсутствие водоснабжения стало причиной того, что руководство «Уфаводоканала» получило представление от прокуратуры. В отношение руководителя одного из подразделений заведено административное дело.

Из-за износа труб «Уфаводоканалом» заинтересовалась прокуратура
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#Общество#Город#Уфа#ЖКХ#Идэль Гумеров#Уфаводоканал#Коммунальная авария
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