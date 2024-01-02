Жители почти ста домов в Уфе остались без воды из-за аварии

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В уфимской Максимовке 92 дома остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщил телеканал UTV со ссылкой на администрацию Калининского района.
Отключение воды произошло из-за аварии. На улице Чехова, 23-25 произошла утечка из-под земли. Сейчас аварийная бригада ликвидирует утечку.
Без холодной воды остались 54 частных дома на улице Чехова, 35 домов на улице Нестерова, а также жители домов на улицах Ашкадарской, Староторфянной и Азовской.
Отсутствие водоснабжения стало причиной того, что руководство «Уфаводоканала» получило представление от прокуратуры. В отношение руководителя одного из подразделений заведено административное дело.