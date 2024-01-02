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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Фирма из Казани поставит памятник Фёдору Шаляпину в Уфе

В Уфе установят скульптуру Фёдору Шаляпину

2 января 2024, 10:25
Фото: vk.com

Фирма из Казани поставит памятник Фёдору Шаляпину в Уфе

Услугами компании пользуются музеи Башкирии.

В центре Уфы появится скульптура Фёдору Шаляпину. Об это сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

По сведениям газеты, контракт о создании скульптуры заключил Национальный музей Башкирии. Скульптура предназначена для пополнения экспозиции в Музее музыки имени Шаляпина.

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Скульптуру, представляющую Фёдора Ивановича Шаляпина, нужно выполнить в виде экспозиции, которая будет «раскрывать аспекты жизни и творчества» артиста «в городе Уфе, его вклад в культуру города и влияние его жизни в городе Уфе» на творчество. Фигура Шаляпина должна быть из отлита из бронзы в натуральную величину. Она должна сидеть на чугунной скамейке, освещаемой уличным фонарём.

Исполнитель контракта обязуется доставить памятник в Уфу и установить в музее до 25 апреля 2024 года. Цена контракта — 1,45 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета Башкирии.

Контракт получила фирма из Казани ООО «Дисплей-Арт», принадлежащая предпринимателю Андрею Жукову. Организация уже несколько раз заключала сделки с башкирскими учреждениями. Например, создавала экспозиции в Музее полярников им. В. Альбанова, поставляла комплекс воспроизведения аудио- и видео-материалов для мультимедийной декорации «История Уфы в движении», поставляла мебель в Национальный музей Башкирии. Последний является крупнейшим заказчиком «Дисплей-Арт», заключивший 5 контрактов на 76,9 млн рублей. Летом 2023 года «Дисплей-Арт» взыскал с Уфимского машиностроительного колледжа задолженность в 589 250 рублей через Арбитражный суд Башкирии.

В 2022 году выручка компании, по данным Rusprofile, достигла максимума с 2017 года — 63 млн рублей, однако прибыль упала с 5,4 млн до 1,1 млн рублей.

#Общество#Город#Уфа#Госзакупки#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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