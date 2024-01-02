В Уфе установят скульптуру Фёдору Шаляпину

Скульптуру, представляющую Фёдора Ивановича Шаляпина, нужно выполнить в виде экспозиции, которая будет «раскрывать аспекты жизни и творчества» артиста «в городе Уфе, его вклад в культуру города и влияние его жизни в городе Уфе» на творчество. Фигура Шаляпина должна быть из отлита из бронзы в натуральную величину. Она должна сидеть на чугунной скамейке, освещаемой уличным фонарём.