В Башкирии резко похолодает до -20

Завтра преимущественно ожидается облачный день. Днём, по прогнозам МЧС, пройдёт снег, в южных районах переходящий в мокрый. В некоторых местах снег ожидается сильным, с метелью. Влажность и низкая температура чреваты налипанием мокрого снега на проводах и деревьях. Поэтому следует быть внимательным, ходя по улицам. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, местами с порывами до 18 метров в секунду.