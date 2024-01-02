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Posted Вчера, 15:50

Published Вчера, 15:50

Modified Вчера, 15:52

Updated Вчера, 15:52

В Башкирии резко похолодает до -20

В Башкирии резко похолодает до -20

2 января 2024, 15:50
Фото: 1MI
Первые морозы в 2024 году уже рядом.

Сотрудники МЧС России и синоптики предвещают ухудшение погодных условий в Башкирии. Потепление сменится морозами.

Завтра преимущественно ожидается облачный день. Днём, по прогнозам МЧС, пройдёт снег, в южных районах переходящий в мокрый. В некоторых местах снег ожидается сильным, с метелью. Влажность и низкая температура чреваты налипанием мокрого снега на проводах и деревьях. Поэтому следует быть внимательным, ходя по улицам. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, местами с порывами до 18 метров в секунду.

Осторожным нужно быть и на дорогах — возможны гололёд, снежные заносы и накаты. На отдельных участках синоптики предупреждают об ухудшении видимости до 500-1000 метров.

Ночью на севере республики ожидается похолодание до -27, -32°C. В остальной части Башкирии — -17, -22°C. Днём 3 января будет теплее — от -1 до -6°C, но на севере сохранится морозная погода — от -11 до -16 °C.

#Общество#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Зима#Идэль Гумеров#2024
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