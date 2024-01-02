В Башкирии резко похолодает до -20

Posted Вчера, 15:50
Published Вчера, 15:50
Modified Вчера, 15:52
Updated Вчера, 15:52
Сотрудники МЧС России и синоптики предвещают ухудшение погодных условий в Башкирии. Потепление сменится морозами.
Завтра преимущественно ожидается облачный день. Днём, по прогнозам МЧС, пройдёт снег, в южных районах переходящий в мокрый. В некоторых местах снег ожидается сильным, с метелью. Влажность и низкая температура чреваты налипанием мокрого снега на проводах и деревьях. Поэтому следует быть внимательным, ходя по улицам. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, местами с порывами до 18 метров в секунду.
Осторожным нужно быть и на дорогах — возможны гололёд, снежные заносы и накаты. На отдельных участках синоптики предупреждают об ухудшении видимости до 500-1000 метров.
Ночью на севере республики ожидается похолодание до -27, -32°C. В остальной части Башкирии — -17, -22°C. Днём 3 января будет теплее — от -1 до -6°C, но на севере сохранится морозная погода — от -11 до -16 °C.