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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Башкирии снизилась детская смертность в пожарах

Сотни случаев: в МЧС рассказали, сколько человек погибло в Башкирии из-за пожаров

2 января 2024, 09:32
Фото: Midjourney

В Башкирии снизилась детская смертность в пожарах

Основная причина чрезвычайных происшествий — неосторожное обращение с огнём.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии подвела итоги 2023 года. В релизе ведомства сообщается, что в прошлом году произошло 10 658 пожаров, что на 223 случая меньше, чем в 2022 году.

Зато на 5 человек выросло число погибших в пожарах — 238 против 235 годом ранее. Детская смертность на пожарах снизилась с 12 до 5 случаев. Ранения получили 233 человека. 1154 граждан спасли пожарные.

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Большинство пожаров происходило в частном секторе и на приусадебной территории. В надворных настройках случилось 2 131 пожаров, в частных домах — 1 100, в квартирах многоквартирных домов — 977, садовых товариществах — 319. В промышленных и хозяйственных зданиях, принадлежащих предприятиям, пожары зафиксированы 130 раз.

Главная причина пожаров — неосторожное обращение с огнём, а в особенности — нарушение технологии использования электрооборудования. Также ЧП происходили из-за поджогов, детских шалостей, нарушений правил работы автомобилей и других причин.

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#Общество#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров
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