Смертность при пожарах и на рабочем месте, земля без торгов для застройщиков в Уфе

Posted Вчера, 16:09
Published Вчера, 16:09
Modified Вчера, 16:11
Updated Вчера, 16:11
Уфимская строительная компания «Арт-Сити», ответственная за строительство так называемого «дома смерти» в центре столицы, получит без торгов несколько земельных участков южнее Зелёной рощи и на въезде в Сипайлово, где сможет построить многоэтажки и высотки. Общая площадь предоставляемых в аренду участков — больше 42 тыс кв метров.
В декабре увеличилось число трудящихся, погибающих на рабочих местах. Большинство из них — водители. В возрастном отношении основная масса работников, гибнущих на производстве, приходится на диапазон от 50 до 59 лет. Второй месяц подряд инспекторы фиксируют гибель рабочего на ПАО «ОДК-УМПО».
В прошлом году число пожаров в Башкирии стало меньше, чем в 2022, но увеличилось число жертв — 238 на 233. Главные причины пожаров — неосторожное обращение с огнём, игры детей, неправильная эксплуатация электроприборов. Большая часть пожаров происходит в частном секторе и хозяйственных постройках.
666 нарушений правил дорожного движения пресекли сотрудники ДПС с 30 декабря по 1 января в Уфе. На дорогах никто не погиб, но есть пострадавшие — травмами для 4 человек закончились 4 аварии. Также полицейские задержали десятки выпивших водителей. Всего произошло 85 аварий.