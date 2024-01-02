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Posted Вчера, 16:09

Published Вчера, 16:09

Modified Вчера, 16:11

Updated Вчера, 16:11

Смертность при пожарах и на рабочем месте, земля без торгов для застройщиков в Уфе

Смертность при пожарах и на рабочем месте, земля без торгов для застройщиков в Уфе

2 января 2024, 16:09
Фото: mkset.ru
Главные события 2 января — в дайджесте mkset.ru.

Уфимская строительная компания «Арт-Сити», ответственная за строительство так называемого «дома смерти» в центре столицы, получит без торгов несколько земельных участков южнее Зелёной рощи и на въезде в Сипайлово, где сможет построить многоэтажки и высотки. Общая площадь предоставляемых в аренду участков — больше 42 тыс кв метров.

В декабре увеличилось число трудящихся, погибающих на рабочих местах. Большинство из них — водители. В возрастном отношении основная масса работников, гибнущих на производстве, приходится на диапазон от 50 до 59 лет. Второй месяц подряд инспекторы фиксируют гибель рабочего на ПАО «ОДК-УМПО».

В прошлом году число пожаров в Башкирии стало меньше, чем в 2022, но увеличилось число жертв — 238 на 233. Главные причины пожаров — неосторожное обращение с огнём, игры детей, неправильная эксплуатация электроприборов. Большая часть пожаров происходит в частном секторе и хозяйственных постройках.

666 нарушений правил дорожного движения пресекли сотрудники ДПС с 30 декабря по 1 января в Уфе. На дорогах никто не погиб, но есть пострадавшие — травмами для 4 человек закончились 4 аварии. Также полицейские задержали десятки выпивших водителей. Всего произошло 85 аварий.

#Общество#Экономика#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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