Смертность при пожарах и на рабочем месте, земля без торгов для застройщиков в Уфе

Уфимская строительная компания «Арт-Сити», ответственная за строительство так называемого «дома смерти» в центре столицы, получит без торгов несколько земельных участков южнее Зелёной рощи и на въезде в Сипайлово, где сможет построить многоэтажки и высотки. Общая площадь предоставляемых в аренду участков — больше 42 тыс кв метров.