«Семейный» праздник в торговом центре в Уфе обернулся дракой

В пресс-службе управления МВД нам сообщили, что конфликт произошёл из-за неприязни к поведению одного из зрителей. Участники потасовки доставлены в отдел полиции №7, где были опрошены правоохранителями. После опроса мужчин отпустили, претензий друг к другу стороны не имеют.