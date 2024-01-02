«Семейный» праздник в торговом центре в Уфе обернулся дракой

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В торгово-развлекательном комплексе «Семья» в Уфе произошла драка во время киносеанса. Зрители вынуждены были прервать просмотр фильма из-за того, что потасовка превратилась в массовую.
Инцидент произошёл 1 января в «синем» кинозале. Из-за остроты столкновения в дело пришлось вмешаться женщинам и «группе быстрого реагирования», сотрудники которой смогли разнять дерущихся.
В пресс-службе управления МВД нам сообщили, что конфликт произошёл из-за неприязни к поведению одного из зрителей. Участники потасовки доставлены в отдел полиции №7, где были опрошены правоохранителями. После опроса мужчин отпустили, претензий друг к другу стороны не имеют.