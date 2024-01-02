mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

В Уфе зрители стали свидетелями массовой драки в кинотеатре

«Семейный» праздник в торговом центре в Уфе обернулся дракой

2 января 2024, 08:04
Фото: Midjourney

В Уфе зрители стали свидетелями массовой драки в кинотеатре

Праздничный киносеанс был омрачён поведением некоторых «горячих голов».

В торгово-развлекательном комплексе «Семья» в Уфе произошла драка во время киносеанса. Зрители вынуждены были прервать просмотр фильма из-за того, что потасовка превратилась в массовую.

Инцидент произошёл 1 января в «синем» кинозале. Из-за остроты столкновения в дело пришлось вмешаться женщинам и «группе быстрого реагирования», сотрудники которой смогли разнять дерущихся.

В пресс-службе управления МВД нам сообщили, что конфликт произошёл из-за неприязни к поведению одного из зрителей. Участники потасовки доставлены в отдел полиции №7, где были опрошены правоохранителями. После опроса мужчин отпустили, претензий друг к другу стороны не имеют.

#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Драка#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Не дожили до 2024 года: сколько работников из Башкирии погибло в декабре?
Сегодня, 06:12
На несколько дней: в Башкирии на новогодних праздниках запретят продажу алкоголя
31 декабря 2023,, 05:03
Прощание с Муртазой Рахимовым и птичий грипп: главные события в Башкирии в 2023 году
31 декабря 2023,, 07:27
В Башкирии откроется резиденция первобытного Деда Мороза
31 декабря 2023,, 06:01
Не в икре счастье: Роспотребнадзор РБ рассказал как выбрать качественный деликатес
31 декабря 2023,, 04:01
Новая аномалия: стала известна погода в Уфе 31 декабря 2023 года
31 декабря 2023,, 03:15