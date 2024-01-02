Пьяные на дорогах: в Уфе за 3 дня пресекли 666 нарушений дорожного движения

Всего за 3 дня инспекторами пресечено 666 нарушений правил дорожного движения. В 143 случаях водители и пассажиры не пользовались ремнями безопасности, 37 случаев касаются нарушений требований по перевозке детей, а 31 раз водители не уступили дорогу пешеходам.