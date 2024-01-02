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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

За 3 дня новогодних праздников на дорогах Уфы случилось 85 аварий

Пьяные на дорогах: в Уфе за 3 дня пресекли 666 нарушений дорожного движения

2 января 2024, 12:12
Фото: Госавтоинспекция Уфы

За 3 дня новогодних праздников на дорогах Уфы случилось 85 аварий

Десятки водителей были задержаны из-за алкоголя в крови.

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о своей работе в новогодние праздники. С 30 декабря по 1 января полицейские задержали 45 водителей, управлявших машинами в нетрезвом состоянии.

Всего за 3 дня инспекторами пресечено 666 нарушений правил дорожного движения. В 143 случаях водители и пассажиры не пользовались ремнями безопасности, 37 случаев касаются нарушений требований по перевозке детей, а 31 раз водители не уступили дорогу пешеходам.

В Уфе произошло 85 ДТП, 3 из которых привели к травмам. В авариях пострадали 4 человека.

#Город#Уфа#ДТП#Дороги#ПДД#Идэль Гумеров#Госавтоинспекция
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