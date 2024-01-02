Пьяные на дорогах: в Уфе за 3 дня пресекли 666 нарушений дорожного движения

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Госавтоинспекция Уфы отчиталась о своей работе в новогодние праздники. С 30 декабря по 1 января полицейские задержали 45 водителей, управлявших машинами в нетрезвом состоянии.
Всего за 3 дня инспекторами пресечено 666 нарушений правил дорожного движения. В 143 случаях водители и пассажиры не пользовались ремнями безопасности, 37 случаев касаются нарушений требований по перевозке детей, а 31 раз водители не уступили дорогу пешеходам.
В Уфе произошло 85 ДТП, 3 из которых привели к травмам. В авариях пострадали 4 человека.