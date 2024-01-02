mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Жители Башкирии обратились к Путину и пригласили в гости Хабирова из-за дорог

«Посмотрите, как живут простые люди». Жители Башкирии пригласили Хабирова в гости

2 января 2024, 12:51
Фото: 1MI

Жители Башкирии обратились к Путину и пригласили в гости Хабирова из-за дорог

Провести газоснабжение местные власти обещали в 2016 году.

Жители Абзелиловского района пригласили главу Башкирии в гости. Ранее они записывали видеообращение к «Прямой линии» Путина.

К посту Радия Хабирову Нурзия Б. оставила комментарий с просьбой посетить деревню Биккулово во время поездки в деревню Якты-Куль. По её словам, глава региона мог бы увидеть, «как живут простые люди»:

— Скажите им в глаза, почему не могут сделать дорогу и провести газ. — Нурзия Б.

Ранее жители Биккулово обращались к президенту России, но не были услышаны. Граждан волнует газоснабжение деревни, ведь обещания провести его были от районной администрации в 2016 году. Авторы обращения считают, что чиновники «просто отписываются» от граждан. Второй вопрос — дорога.

В 3 километрах от нас находится село Ташбулатово, куда дети каждый день ездят учиться. Дорога в очень плачевном состоянии. Обращались в администрацию, к Радию Фаритовичу Хабирову. <.>. Результата никакого нет.
Видео: 1MI

Администрация Абзелиловского района оправдывается тем, что «ремонт дороги Ташбулатово — Биккулово за счет бюджета муниципального района на сегодня не представляется возможным». Изменить ситуацию с финансированием получится лишь после того, как завершатся начатые «капиталоёмкие» объекты.

Немногим больше конкретики в вопросе газоснабжения. Местные чиновники собираются отправить в республиканский минстрой заявку для включения проектирования и строительства межпоселкового газопровода до д. Биккулово в инвестиционную программу на 2024–2025 гг.

Деревня Биккулово известна с 1775 года.

В декабре 2023 года прокуратура привлекла к административной ответственности ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» за плохое состояние дорог между сёлами в Кушнаренковском районе.

Государственную компанию в Башкирии оштрафовали за плохое состояние дорог
Узнать подробнее
#Общество#Видео#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Обращение#Абзелиловский район
Подпишитесь
Не дожили до 2024 года: сколько работников из Башкирии погибло в декабре?
Сегодня, 06:12
На несколько дней: в Башкирии на новогодних праздниках запретят продажу алкоголя
31 декабря 2023,, 05:03
Прощание с Муртазой Рахимовым и птичий грипп: главные события в Башкирии в 2023 году
31 декабря 2023,, 07:27
В Башкирии откроется резиденция первобытного Деда Мороза
31 декабря 2023,, 06:01
Не в икре счастье: Роспотребнадзор РБ рассказал как выбрать качественный деликатес
31 декабря 2023,, 04:01
Новая аномалия: стала известна погода в Уфе 31 декабря 2023 года
31 декабря 2023,, 03:15