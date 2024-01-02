«Посмотрите, как живут простые люди». Жители Башкирии пригласили Хабирова в гости

Ранее жители Биккулово обращались к президенту России, но не были услышаны. Граждан волнует газоснабжение деревни, ведь обещания провести его были от районной администрации в 2016 году. Авторы обращения считают, что чиновники «просто отписываются» от граждан. Второй вопрос — дорога.