«Посмотрите, как живут простые люди». Жители Башкирии пригласили Хабирова в гости

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Жители Абзелиловского района пригласили главу Башкирии в гости. Ранее они записывали видеообращение к «Прямой линии» Путина.
К посту Радия Хабирову Нурзия Б. оставила комментарий с просьбой посетить деревню Биккулово во время поездки в деревню Якты-Куль. По её словам, глава региона мог бы увидеть, «как живут простые люди»:
— Скажите им в глаза, почему не могут сделать дорогу и провести газ. — Нурзия Б.
Ранее жители Биккулово обращались к президенту России, но не были услышаны. Граждан волнует газоснабжение деревни, ведь обещания провести его были от районной администрации в 2016 году. Авторы обращения считают, что чиновники «просто отписываются» от граждан. Второй вопрос — дорога.
В 3 километрах от нас находится село Ташбулатово, куда дети каждый день ездят учиться. Дорога в очень плачевном состоянии. Обращались в администрацию, к Радию Фаритовичу Хабирову. <.>. Результата никакого нет.
Администрация Абзелиловского района оправдывается тем, что «ремонт дороги Ташбулатово — Биккулово за счет бюджета муниципального района на сегодня не представляется возможным». Изменить ситуацию с финансированием получится лишь после того, как завершатся начатые «капиталоёмкие» объекты.
Немногим больше конкретики в вопросе газоснабжения. Местные чиновники собираются отправить в республиканский минстрой заявку для включения проектирования и строительства межпоселкового газопровода до д. Биккулово в инвестиционную программу на 2024–2025 гг.
Деревня Биккулово известна с 1775 года.
В декабре 2023 года прокуратура привлекла к административной ответственности ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» за плохое состояние дорог между сёлами в Кушнаренковском районе.